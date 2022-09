A rendszer változatlan marad. Továbbra is számíthatnak azok is a 150 ezer forintos költségtérítésre, akik egyébként nem nyertek támogatást. Nincs kiemelt terület a pályázatok között, de többek között energiaköltségekre is fordíthatók.

A megnyitó keretében díjakat is átadtak. A díjátadót követően a civil szervezetek képviselői a pályázatokról, a civil területet érintő aktualitásokról hallhattak előadásokat a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának munkatársaitól, dr. Kecskés Péter főosztályvezetőtől, dr. Kisida Tamás jogi referenstől és Furka Ágnes osztályvezetőtől.