Amíg korlátlan mennyiségben lehetett fűteni rezsicsökkentett értékű földgázzal, addig egy-egy lakás fűtéskorszerűsítése sok – 20-30 - év alatt térült meg. Jelenleg, a drasztikus árváltozások következtében egy 100 négyzetméteres kádári kockaház esetében, ahol a 3-4 ezer köbméteres éves gázfogyasztás sem ritka, a beruházások akár 5-7 év alatt is megtérülhetnek. Érdemes hőkamerás szakembert hívni akkor, amikor legalább 15 fokos különbség van a benti és a kinti hőmérséklet között, és felméretni a családi ház hőkibocsátását. Ezt javasolja Opauszki László kiskőrösi energetikus mérnök.

A felmérés következtében rögtön megláthatóak azok a kritikus pontokat, amelyeken keresztül bentről távozik a meleg. Ilyenek lehetnek gyakran a födém vagy akár a nyílászárók. Ezt figyelembe véve érdemes kezdeni a beruházásokat tanácsolta Opauszki László, aki szerint leggyakoribb problémát a nyílászárók jelentik. Ha a régi geréb tokos ablakokat valaki kicseréli, akkor már a kétrétegű szigetel ablakok esetén is jelentős megtakarítás érhető el, nem beszélve a hőérzet javulásáról. Álláspontja szerint gumírozni a nyílászárók széleit lehet, de nem érdemes. Az ugyanis pénzkidobás, mert az eldeformálódott ajtók és ablakok esetében ez nem sokat ér mondta a mérnök.

A födémre – a padlástérben – érdemes legalább 20 centiméteres kőzetgyapot hőszigetelést felhelyezni.

A 10 centiméteres lapokat átfedésben kell egymáson elhelyezni, hogy a hőkibocsátást optimálisan lecsökkentsék. Ez a munka akár szakember nélkül is elvégezhető a padlástérben. A külső falak hőszigeteléséhez azonban szaktudással rendelkező mestert kell hívni, akárcsak a nyílászárók kicseréléséhez. Javaslata szerint előbb az ablakokat, az ajtót kell kicserélni, ezután következzen padlás, majd utána a külső fal szigetelése. Legvégül pedig a gépészet jöhet.

– A fűtés rendszer esetében néhány hete azt mondtam volna, hogy a kondenzációs gázkazánt kell beépíteni, de mára a helyzet megváltozott – fogalmazott Opauszki László. Lehet, a megújuló energiára alapozott napelem rendszert, vagy akár hőszivattyús rendszert kiépíteni, de ezek ára nagyon magas. Ha egy négytagú család, amelynek például 4000 -5000 kWh/ éves áramfogyasztása, és napelemes rendszerrel nem csak világítani, de fűteni is szeretnének jelenleg akár 3,5 – 4 milliós is lehet a beruházás költsége. Ha néhány hűtő fűtő klímát beszereltet az ember, akkor az is milliós nagyságú költséget jelent majd. A szakember, aki energetikai felméréseket végez, tapasztalata szerint a lakások közel 80 százaléka energetikailag rossz hatásfokú. Azaz ezek az ingatlanok G, H, I (átlagost megközelítő, gyenge és rossz) minősítésű besorolást kapnak. Még mindig sok a konvektoros lakás, ahol nagyobb a gáz felhasználás. Volt olyan esete a mérnöknek, amikor kiderült, hogy az adott lakásnál a konvektor több hőt termelt ki a szabadba, mint amennyi a lakás melegítésére ment. Régi típusú lakásról volt szó, a konvektorok sem voltak karban tartva.

A legnagyobb munka egy energetikai felújítás esetében ma a szigetelés.

Egy szakember szerint – aki a nevét nem kívánta megjegyezni – szerint, a tavalyi nyári árakhoz képest 50 százalékkal nőttek a kivitelezési költségek. Azaz mostanság 8.5 - 12 ezer forint között szigetelik a lakások négyzetméterét egyes vállalkozók. Ebben az összegben nincs benne az anyag költség. Az körülbelül még nyolc ezer forint attól függően, hogy sima hőszigetelő polisztirolt, vagy grafitosat kíván a megbízó vásárolni. Erre rájönnek az egyéb anyagok is, a festékkel együtt. A mester elmondta, hogy hetekre előre be vannak táblázva, de igaz ez a nyílászárókat cserélő vállalkozásokra is. Egy szakember, aki gyakran dolgozik Bács- Kiskunban azt mondta, hogy ma még érkezik Németországból az az alapanyag, amelyből a nyílászárók készülnek, de nem lehet tudni a nyersanyagok szállításával mikor lesz gond. Az árak tavalyhoz képest közel 30 százalékkal emelkedtek.