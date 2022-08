A városvezető közleményében azt írja, hogy bár még nem látszik, de Félegyháza – hasonlóan Magyarország és Európa valamennyi városához – az elmúlt harminc év legnagyobb kihívása előtt áll. Most nem egy láthatatlan és ismeretlen ellenséggel – egy vírussal – kell megharcolnunk, hanem azért kell dolgoznunk, hogy az intézményeinket fűteni és világítani, a várost működtetni tudjuk – írja.

Csányi József tájékoztatása szerint Kiskunfélegyháza anyagi helyzete jelenleg rendezett. A város számos pontját fejlesztik, új bölcsőde, új központi parkoló épül, számos, mindenki által használt utcát építenek és újítanak fel jelenleg is, mindezen nagy léptékű beruházások mellett még 300 millió forint megtakarítással is rendelkeznek.

Hitele, tartozása nincs a városnak

– írja a városvezető, majd hozzátette: ez az állapot rövidesen véget ér. A város és intézményeinek gáz- és áramszámlái augusztustól a jelenlegi tízszeresére nőnek. Ez annyit jelent, hogy az éves kétszázmilliós rezsiköltség kétmilliárd forintra emelkedik. Ez az összeg annyi, amelyből a városközpontot az elmúlt két évben megújították. Csak az uszoda áramszámlája a jelenlegi 15 millió forintról 200 millió forintra emelkedik. Ekkora összegeket kigazdálkodni nem lehet – olvasható a közleményben.

A polgármester arról is beszámol, hogy az önkormányzat gazdasági és energetikai szakemberei jelenleg azon dolgoznak, hogy a veszteséget minimalizálják. Az elmúlt években minden intézményre napelemet szereltek, a fűtőműben kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre képes erőművet építettek.

Egy felesleges és értelmetlen háború miatt Félegyházának újra össze kell fognia. A város hosszú távú stabilitásának érdekében el kell fogadnunk, hogy néhány, a szívünknek kedves dologról átmenetileg le kell mondani. Ezért a város nevezetes épületeinek díszkivilágításait kikapcsolják, a szökőkutakat lekapcsolják.

A libafesztivál után valamennyi önkormányzati programot elhalasztanak, kizárólag az adventi gyertyagyújtásokat tartják meg.

A karácsonyi díszkivilágítás és a város ünnepi fényekbe öltöztetése is elmarad. Kizárólag a karácsonyfát állítják majd fel a megszokott helyén. Nem lesz korcsolyapálya és óriáskerék sem. A legnagyobb gáz- és villanyfogyasztó sportcsarnok és uszoda nyitvatartásában és szolgáltatásaiban is korlátozásokat vezetnek be szeptember 1-től. A múzeum, a könyvtár és a művelődési központ nyitvatartásában és működésében is jelentős korlátozások lesznek – sorolja közleményében Csányi József.

Arra is kitér, hogy mivel a város összes félretett pénzét és a közeljövőben keletkező bevételét gázra és villanyra kell költeni, új útépítéseket, építkezéseket nem indítanak. Kizárólag a már elnyert két uniós projektet valósítják meg: a zöldváros folytatását a Kossuth utcán és a Vasas-pálya felújítását.

A városvezető azt is írja, hogy a félegyházi bölcsődékben, az óvodákban, valamint a szociális otthonokban a fűtésen nem spórolnak majd. Félegyházán nem fordulhat elő, hogy 20 fok legyen ezekben az intézményekben.