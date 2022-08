A hónap első felében lezárultak a Fazekas Alkotóház utolsó nyári táborai, amelyek több, gyakran egymással párhuzamos turnusban zajlottak. Madár Helga iparművész elárulta: a jelentkezéseket minden év márciusa körül szokták megnyitni, és májusra rendre be is telnek az 5-5 napos foglalkozások. Ez a gyakorlatban 70-90 gyereket jelent, akiket minimum hat, egyenként 10-12 fős csoportra osztanak. A turnusok végleges száma a jelentkezettek korától is függ: a 7-9 éveseknél ideálisak a tízfős létszámok, de a 10-12 éveseket ennél kisebb csapatokra érdemes bontani.

– Májusban felnőtt táboraink voltak, utána a gyerekeket június közepétől augusztus első feléig lehet beosztani. Ez tetszés szerinti: figyelembe vesszük, hogy a szülőknek mi a jó, vagyis melyik az a hét, amikor hozzánk tudják hordani a kicsiket

– vázolta Madár Helga, akinek különösen szoros a nyár, hiszen csak az utolsó táborok után veheti ki az éves szabadságát, aztán irány az iskola: „civilben” egy tassi speciális iskola rajz-kommunikáció szakos tanáraként dolgozik.

A város egyik legismertebb művészeti attrakciójának számító Fazekas Alkotóház táborai inkább szakkör jellegűek, hiszen nincs bentlakás és étkeztetés sem, mivel műhelyként, kiállítótérként és galériaként működik, tehát vendéglátáshoz nem adottak a szükséges feltételek. A gyerekek ettől függetlenül nagyon tartalmas kézügyesség- és készségfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt - párhuzamosan zajló turnusonként minden délelőtt és délután, 3-3 órában.

– Idén is elég hamar, május végére beteltek a meghirdetett táborok és 73 gyerekünk volt – summázta Madár Helga. – Mivel fazekasok vagyunk, alapvető a korongozás, viszont sok minden mással is megismerkedhetnek: szövéssel, kézi és ujjfonással, gyöngyfűzéssel, batikolással tesszük érdekesebbé az itt tartózkodásukat, tehát mindezeknek az alapismereteit elsajátítják – sorolta, megjegyezve: persze a legnagyobb sikert általában a korongozás aratja.

A táborokról szinte minden nap videóbeszámoló is felkerül a Fazekas Alkotóház Facebook-oldalára – egyrészt azért, hogy a szülők láthassák a napi elfoglaltságokat, másrészt pedig azért, hogy aki még nem járt az egyedülálló hangulatú táborban, de tetszik, amit lát, az jövő nyárra beszervezhesse. A felvételeket a turnusok azon szakaszában szokták készíteni, amikor a gyerekek már csoportokba szerveződve dolgoznak. Ez a fazekasmester elmondása szerint a harmadik napra szokott kialakulni, mivel az első kettő során az egyes művészeti ágak alapfogásait gyakorolják, aztán jöhet a közösségi élmény sodorta alkotás. A csapatok általában együtt oldják meg a szövő, fonó, batikoló feladatokat, míg a korongozáshoz már nyilván egyénileg kell leülni.

A foglalkozások nagyon sajátos miliőt teremtenek az Alkotóház Tornácgaléria mellett elterülő udvarán: annak ellenére, hogy 7-12 éves gyerekek sürögnek-forognak a munkaállomásokon, csak csendes beszélgetések zajlanak, miközben mindenki keze alatt ég a munka. Mit meg nem adna a felnőttek többsége egy olyan munkahelyért, ahol harmonikusan együttműködő team-ek dolgoznak, egyetlen hangos szó nélkül. Madár Helga elárulta: a tábor nagyon egyedi légkörét részben annak köszönhetik, hogy nem instruálják túl a gyerekeket - hiszen azt elegen megteszik a tanév során -, inkább vezetik őket és engedik, hogy azzal foglalkozzanak, amivel éppen akarnak és átéljék az önálló alkotás örömét. Valahogy így kell ezt csinálni.