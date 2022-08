– Olyan írásokat várunk, amelyekben az idősek megfogalmazzák, milyen tapasztalatot, tudást adnának át szívesen a fiataloknak. A pályázat célja, hogy a sok esetben már csupán az elbeszélők emlékei között élő hagyományok, szokások, jó gyakorlatok fennmaradjanak, átörökítődjenek a következő nemzedékek számára is – mondta el Osztró-Szász Angéla, a megyei esélyteremtési iroda munkatársa.

A pályázatra Fülöpjakabon, Jakabszálláson és Kunszálláson élő nyugdíjasok adhatják be pályaműveiket. Mint megtudtuk, maximum öt gépelt oldal terjedelmű írásokat várnak, de elfogadnak olvasható kézírással beküldött történeteket is. A pályázók személyenként maximum két írást adhatnak be. A történeteket szeptember 2-ig lehet eljuttatni a fülöpjakabi faluházba.

– A pályázatra beérkezett írásokat szakértő zsűri bírálja majd el és minden jelentkező emléklapot vehet át. A legjobbnak ítélt alkotásokat elismerő oklevéllel és ajándékkal díjazzuk. Az eredményhirdetést és a díjátadót szeptember 30-án tartjuk – tette hozzá Osztró-Szász Angéla.