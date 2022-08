Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Olvasói fotó



Tábor

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy régi családi emlékét elevenítené fel. 1973-ban a fia, Imi Parádon táborozott. A csoportkép a táborozó gyerekeket örökítette meg.

Olvasói fotó



Emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár ezzel a régi katonai fotóval apósára, Fehér Sándorra emlékezne. A kép nagyon régen készült, olvasónk nem tudja pontosan, hogy mikor és hol. Hozzátette: Fehér Sándor (balról az első) nagyon tisztességes, becsületes ember volt, jó rá emlékeznie.

Olvasói fotó



Nagycsaládosok

Bugacról Balogh Istvánné Marika alapító-elnök szeretettel emlékezik meg arról, hogy az általa és társai által alapított Bugaci Nagycsaládos Egyesület 25 éve működik. A csapat szombaton ünnepli meg a jubileumot, melyen a régi és az új tagok együtt eleveníthetik fel a negyed évszázad eseményeit. Ez a fénykép a régmúltat idézi meg, mely egy erdélyi kirándulás alkalmával készült.

Olvasói fotó



Felüljáró

Helvéciáról Kiss Imre egy újabb fotóval elevenítené fel a 40 éve megépült kecskeméti Halasi úti felüljárót. A Kecskeméti Közúti Építőipari Vállalatnál építésvezetőként végig ott volt, míg elkészült. Ezen az 1982-es fényképen éppen körbevezeti a vendég szakembereket, akik megtekintették az építkezést.

Olvasói fotó



Balatoni emlék

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus mindig szívesen nosztalgiázik a balatoni nyarakról. A keceli tanács még a 80-as években vásárolt telket Balatonmáriafürdőn, ahol tábort építettek az iskolások és a pedagógusok üdültetésére. A balatoni fürdőzést a gyerekek és a felnőttek egyaránt nagyon szerették.

Olvasói fotó



Küzdőjáték

Kecskemétről Kovács István József költő egy 1999-es felvétellel a sportmúltjának egy részletét elevenítené fel. Kecskeméten, a Szabadidőparkban megrendezett majálison játékmesterként hagyományőrző népi küzdőjátékokról tartott bemutatót. A felvételen éppen a nyakhúzás látható