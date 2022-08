Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Barátok Kunszentmiklósról Székely Gábor ezzel az 1962-es felvétellel nosztalgiázna. Elsőéves gimnazisták felhőtlen baráti társaságát örökítette meg a fotós a strandon. Balról jobbra az első, Marschall Norbert, az Állami Népi Táncegyüttes táncosa lett, aki később lóháton bejárta az ősmagyarok útját Mongóliáig meg vissza. A csernobili robbanás okozta a halálát. A második fiú, Rigó József, a Vállalkozók Pártjának első elnöke volt, fiatalon elhunyt. A harmadik Székely Gábor, olvasónk, aki helytörténész, a Felső-Kiskunsági Emlékek Házának és a Petőfi-gyűjteménynek a tulajdonosa. A negyedik Szabó László (Csimpi) legendás focista.

Halfogás Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus régi balatoni emlékét osztaná meg. A keceli tanács még a 80-as években vásárolt telket Balatonmáriafürdőn, ahol táborhelyet alakítottak ki az iskolások üdültetésére. A sok fürdés mellett a felnőttek pecáztak is. A képen a nyaralóhely gondnoka (jobbról), Bleszák Gábor mutatja büszkén, mekkora halat fogott. Olvasónkat is arra biztatta, hogy fogják meg együtt a halat a fotó erejéig, melyből később felesége, Éva kitűnő halászlét főzött.

Régi emlék Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár ezzel a régi fotóval elhunyt feleségére és diákjaira emlékezne. A kép az 1970-es években a felesége osztályáról készült, Ágasegyházán. Ezzel szeretne tisztelegni, emlékezni rájuk, a diákok között is sok tehetséges fiatal volt.

40 éve Helvéciáról Kiss Imre egy számára fontos eseményt elevenítene fel e fényképpel. A Kecskeméti Közúti Építőipari Vállalatnál építésvezetőként több nagyberuházást is irányított, többek között a Halasi úti felüljáró építését, mely éppen 40 évvel ezelőtt történt. Ez az 1982-es fénykép az alaptestek vas­szerelése közben örökítette meg a csapat egy részét.

Ménteleki diákok Kecskemétről Hábencziusné Bálint Zsuzsanna a közelgő iskolakezdés kapcsán a régi szép iskolás éveire emlékezne vissza ezzel az osztályképével, mely a Ménteleki Általános Iskolában, az 1958/59-es tanévben készült a boldog kisdiákokról. Tanítójuk, Gizike néni odaadó szeretettel adta át tudását a gyerekeknek. Kedvességére sokan még ma is emlékeznek. Emléke örökre megmarad. Szeretettel gondol rá és a régi kis pajtásokra.

Gyalogezred Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes ezúttal egy 1918-as felvétellel idézné meg a múltat. Az 1913 nyarán Budapesten felállított Magyar Királyi 29. Honvéd Gyalogezred a tényleges és tartalékos állományával részt vett az I. világháború valamennyi frontszakaszán. A háború kezdetén a 29. gyalogezred felállította a 29. Népfelkelő Gyalogezredet és menetzászlóaljat. Az alakulatok feltöltését Kecskemétről és környékéről hajtották végre. Az 1918 tavaszán készült képen a 29. Népfelkelő Gyalogezred harcosai láthatók rohamsisakban és puskával.