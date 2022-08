Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Sportos csiperós emlék

Kecskemétről, Kovács István József régi, 90-es éveket idéző fotója a sportmúltjához kapcsolódik. Az Európa Jövője nemzetközi „Csiperó” gyermekfesztiválon hagyomány volt korábban, hogy a Csalánosi erdőben pikniket tartottak a külföldi vendéggyerekeknek és a fogadó magyar családoknak. Olvasónk és testvére birkózóként elkötelezetten népszerűsítették a sportot. A Csiperón a Kunsági Hagyományőrző Küzdőjátékokkal várták a gyerekeket. A felvételen botbirkózás látható.

Katonaélet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy 1955 körül készült katonai fotót küldött. A 3. hadtestparancsnokság 1950–57 között Kecskeméten állomásozott. Alárendeltségéhez sok-sok egység, alegység tartozott. A fotón Csuhaj Mihály főhadnagy, fegyvertiszt éppen oktatást tart a katonáknak a géppuska rendeltetéséről és működéséről.

Családi séta

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona hatvan év távlatába kalauzolná el a nosztalgiázókat. Ez az 1960-as fotó nagyon szép emlékeket ébreszt benne. A Bujdosó és a Kis család éppen sétál. E fényképpel szeretettel emlékezik a tavaly elhunyt férjére (a kép bal oldalán).

Megemlékezés

Jakabszállásról Szabó Mihály nyugalmazott polgármester ezzel a régi fotójával egy 90-es évekbeli, doni hősökre való megemlékezést elevenít fel. Gyakran vettek részt megemlékezéseiken a Történelmi Vitézi Rend tagjai is.

Baráti kiruccanás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár az 1970-es éveket idézi fel e képpel. A fotó ágasegyházi barátok kiruccanását örökítette meg. Érdekessége, hogy abban az időben féderes kocsi volt a jellemző. Ma már muzeális értéknek számít.

András testvérek

Kecskemétről Glummercz Attila nagymamája családjának kedvezne ezzel az 1979-es felvétellel. Dusnokon, a szülői házban örökítettek meg a hét testvér közül négyet, a nagymamáját, Etelkát (középen), valamint Esztert, Ágnest és Pétert. Rajtuk kívül néhány gyermek látható még a képen, Mari, Magdi és Erzsi. Sajnos Péter már nem lehet közöttük. Eszter (balról), a legidősebb éppen a napokban ünnepelte a születésnapját.