Az elmúlt vasárnapig üzemelt a Halastermál Gyógyfürdő, Strand, Uszoda és Kemping ötven méteres úszómedencéje és a gyerekpancsoló. Ezzel együtt a fürdő kültéri vendéglátó egységei is bezártak. A belső fedett medencék, amelyeket felkészítettek az őszi és téli szezonra továbbra is üzemelnek, valamint a benti büfé is – tudatta a fürdő vezetősége.