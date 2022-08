Őt követte Káposzta Lajos nyugalmazott evangélikus esperes, aki azt hangsúlyozta köszöntőjében, hogy a közös zenélésben nem csak az esztétikai élmény a kiemelkedő, hanem az is, hogy az emberek a családok együtt vannak. Olyan közösséget alkotnak, amelynek a tagjai máskor is számíthatnak egymásra.

A 45. évfordulóra eljöttek az együttes tisztelőin kívül azok az együttesek is, akik tagjaival a zenekar baráti kapcsolatokat ápol. Így itt volt a Nagykikindai Őszirózsa Asszonykórus, akik tagjai a Délvidéken és nálunk is jól ismert népdalokat énekeltek. Fellépett a Balotaszállási Citerazenekar, a Keceli Bogárzó Citerazenekar, és az Átányi Nyugdíjas Népdalkör is. A rendezvényen a vendégek természetesen tapsolhattak a Kútágas 77 Citerazenekarnak is.