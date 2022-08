Huszák atya hat évig volt a kisváros plébánosa. Skribanek László, az egyházközségi képviselő-testület elnöke búcsúztatójában elmondta, hogy ez idő alatt sokat fejlődött az egyházközség. Zsolt atya bevezette adventben a hajnali „roráte” miséket, lelkigyakorlatot, rendszeres szentségimádást, rózsafüzért a város körül – Jerikó zarándoklatot – és a gitáros szentmiséket.

A plébániaudvaron közösségi teret alakított ki tűzrakóhellyel, grillező- és bográcsozórésszel, filagóriával, térkővel. Az épületben pedig korszerűsíttette a fűtést. Cserkészcsapat is alakult és törekedett összefogni a ministránsokat és az ifjúságot.

Szolgálati idején a temetőkápolna teljesen megújult és új urnafalat is építtetett. A temetőben keresztutakat is jártak a hívekkel. Zarándoklatok és kirándulások, egyházközségi bálak is rendszeresen szerveződtek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bácsalmási Csoportjának egyik alapítója, amely szociális támogatást nyújt a helyben és a környéken élőknek. Az Egyházi Zenekultúráért Alapítvány elnökeként számos kulturális program megvalósulását segítette elő, valamint az orgona is felújításokon esett át.

Zsolt atya 2020-ban mentőápolói végzettséget szerzett, s szabadidejében belekapcsolódott a térségi orvosi ügyeleti ellátásba.

Huszák Zsolt megköszönte az ajándékot és az elmúlt éveket, majd kiemelte, hogy az elért eredmények közösségi munkának és Isten kegyelmének köszönhetők.

Mint mondta: büszkeséggel töltötte el az, hogy elsőként Bácsalmáson lehetett plébános, ahonnan tulajdonképpen hívő élete elindult, ahol közelebbi rokonai is éltek/élnek és most már barátságokat is a magáénak tudhat.

A bácsalmási közösség és templom számára két ereklyét hozatott Rómából, melyeket távozásával egyidejűleg az ünnepi misén adott át az új plébánosnak. Így Goretti Szent Mária és Keresztes Szent Pál tiszteletének helyévé is válik a bácsalmási templom.

Mivel a Kalocsa–Kecskeméti főegyházmegye teljes területén szükségessé vált a kórházlelkészi szolgálat működtetése, ezért felkérte az atyát Bábel Balázs érsek, hogy szervezze meg és vezesse azt. A bácsalmási plébánia vezetése már aránytalanul nagy terhet jelentett volna Zsolt atyának, ezért ez alól felmentették, de a helyi máltai csoport és intézményei lelki vezetése továbbra is papi szolgálatához tartozik. Az újonnan kapott kinevezés teljes embert kíván, de Zsolt atya plébániai szolgálat nélkül nem tudta elképzelni életét, így kérésére egy kisebb plébániát kapott Dunafalván.

A szentmise után a templom előtti téren agapéval, személyes találkozásokkal, beszélgetésekkel ért véget a program.

Sokan köszöntötték a távozó atyát

Az alkalom során búcsúztató verseket mondtak Rákóczy Hanna, Pálmai Éva és Piri Kornélia Vidáné Hartai Katalin hitoktató szervezésében. Ezután átadta az ajándékokat az egyházközségi képviselő-testület nevében Skribanek László elnök, Daám Tibor hittanár, képviselő, Rittgasszerné Varga Melinda hitoktató és Krix János képviselő. Köszöntött és ajándékot adott át a város nevében Németh Balázs polgármester. A német önkormányzat részéről Krix János, a bunyevác-horvátok képviseletében pedig Petrekanics Valéria búcsúzott. Széles körű összefogással ajándékozták meg az atyát. Teljes útikészlet volt az ajándék első része, amely misézésre és betegellátásra is szolgál. Ezen felül egy miséző kelyhet ajándékozott a közösség egy paténával, valamint egy hímzett palástot stólával.