Megújult a köztéri játszótér és a sportöltöző is Bácsborsódon

Az idei Magyar Falu Program sikeres pályázatainak köszönhetően közel 15 millió forintot költhetett az önkormányzat kommunális eszközök beszerzésére. Bértámogatásra, projektor, fényképezőgép és vetítővászon vásárlására is lehívtak közel hárommillió forintot. Ebben az évben a korábbi pályázatok megvalósítása is zajlik, egyebek mellett a köztéri játszótér felújítását is megvalósították.

A kápolna melletti játszóteret több mint ötmillió forintból újították fel Fotós: Márton Anna

Az aktuális munkákról és a további tervekről Bognár Anita polgármester számolt be hírportálunknak. A Bácsborsódi Önkormányzat 2022-ben két magyar falu programos pályázaton nyert támogatást. – A pályázatok koraisága miatt – hisz már januárban kiírásra kerültek, a beadásra pedig 30-40 nap állt rendelkezésre – a döntések is viszonylag hamar megérkeztek. A „Kommunális eszköz beszerzése 2022” kiíráson több mint 14,5 millió forint összegű támogatást nyertünk el egy Solis 90 traktorra, melyhez a beadástól a támogatói okirat megérkezéséig eltelt idő alatt bekövetkezett áremelkedések miatt a képviselő-testületnek 381 ezer forint önerőt kellett a pályázat megvalósíthatósága érdekében hozzárendelni. A másik magyar falu programos pályázat a Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása című kiírás, amelyen egy négyórás közösségszervező bértámogatására, tárgyi eszközök beszerzésére, mint például fényképezőgép, projektor, vetítővászon, E-book-olvasó, közel hárommillió forintot nyertünk – mondta Bognár Anita polgármester. – Az idei évben a tavaly elnyert pályázatok megvalósítása is zajlik a településünkön. A szintén Magyar Falu Program pályázatból köztéri játszótér felújítására elnyert közel ötmillió forintot a képviselő-testületnek szintén önerővel – közel hatszázezer forinttal – kellett kiegészítenie ahhoz, hogy a kápolna melletti játszótér megújulhasson és a gyerekek nagy örömmel birtokba vehessék – tudtuk meg Bognár Anita polgármestertől. Hozzátette, hogy terveik szerint a központi játszóteret is korszerűsítik, ahol a fajátékok az idő múlásával romlanak, használódnak és így komoly problémát okoznak. – Bár minden évben teszünk az állagmegóvás érdekében, festünk, csavarozunk, az idén új mókuskereket is telepítettünk, viszont egy következő pályázati forrás elnyerése nagy segítség lenne a felújításában – hangsúlyozta a polgármester.

A Bácsborsódi Sportkör civil egyesületük az önkormányzati tulajdonban lévő sportöltöző fűtés-korszerűsítésére, valamint a tetőszerkezet felújítására nyert 2021-ben több mint 5,6 millió forintot Magyar Falu Program-­kiíráson, mely beruházás szintén megvalósult. – A tavalyi évben a településünkön elindult szennyvízhálózat kiépítésének beruházási munkálatai a végéhez közelednek. Jelenleg – a szennyvíztelep próbaüzemének időtartama alatt – a házi rákötések megvalósítása folyik. Önkormányzatunk a házi rákötések kivitelezésére két vállalkozót ajánlott a lakosoknak. Azonban lehetőséget biztosítottunk arra, hogyha valaki mással szeretné elvégeztetni, esetleg saját maga végezné el a feladatot, azt is megteheti. A szennyvíztelep próba­üzemének időtartama alatt, ami december 15-ig tart, a lakosokat nem terheli szennyvízdíj – tette hozzá Bognár Anita. Az önkormányzatnak további beadott pályázata egy 64 férőhelyes urnafal megépítésével kapcsolatos, melyről annyi információval rendelkeznek, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges pontszámot a pályázat elérte, támogatási kérelmüket az irányító hatóság részére továbbították, már csak a végleges döntés hiányzik. Nagyon reménykednek a támogatás elnyerésében, és akkor végre elkészülhet Bácsborsód első urna­fala. – Hamarosan beadjuk a TOP Plusz kiírás keretein belül a háziorvosi rendelőnk energetikai korszerűsítési munkálatait tartalmazó pályázatot, melynek keretében – sikeres pályázat esetén – az épület teljes belső és külső felújításon eshet át. Erre a lehetséges forrásra szintén nagy szükség lenne, hisz már évek óta problémát jelent a téli időszakban az orvosi rendelő fűtésének, régi kazánjának folyamatos javítgatása. Ezen forrás elnyerésével ez a probléma is megoldódhat – mondta el Bognár Anita polgármester.

