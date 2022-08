A Magyar Állam születésnapján, Szent István ünnepén Bethlen István egykori miniszterelnök szavait idézte Zsigó Róbert országgyűlési képviselő: „A világon semmi sem megy magától. Ezt csak azok hiszik, akik még semmit sem alkottak.”

– Az elmúlt években a kormány egyik legfontosabb feladata az volt, hogy fejlessze a kistelepüléseket. Természetesen nagyon sok dolgunk van még, de a közös munkával itt, Madarason is sokat léptünk előre. Épült, szépült a település, és ebben mindenki keze munkája benne van. Ma is át tudunk adni fejlesztéseket, hiszen a Magyar Falu Program pályázatából sikerült orvosi műszereket beszerezni és felújítani a fogorvosi rendelőt. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a madarasiak biztonságos egészségügyi ellátásban részesüljenek. Fontos feladatunk, hogy a következő években is folytassuk a település fejlesztését és közös összefogással erősítsük Madarast – fogalmazott Zsigó Róbert.

A rendezvényen települési díjakat is átadtak. A Madaras Községért díjat Serfőző Mihályné, a Búzavirág Nyugdíjas Klub leköszönő elnöke kapta. Az Életünkért-Egymásért Alapítványért díjat Serfőzőné Eszéki Katalin vehette át. Első alkalommal adták át a Rausch Sándor-emlékdíjat, ezt az Iskolás Gyerekekért Közalapítvány kapta.