A Szank felé vezető mintegy 9 km-es szakaszon, a község határában lévő hidat is felújították. A község főutcája, a Béke utca is teljes hosszában új aszfaltréteget kapott és az érintett szakasz mentén lévő buszöblöket is felújítják. Az aszfaltozás a település külterületén – Bócsa irányába – Felső-Szankon is folytatódott.

A Kiskunmajsa és Kígyós-Gárgyán közötti, mintegy 15 km-es, igen rossz állapotú útszakasz felújítása is folyamatban van. Az út belvárosi szakasza – a Zrínyi utca és a Szabadkai út – is teljesen megújul.