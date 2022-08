Sajnos az esemény illeszkedik az elmúlt két év történéseinek sormintájába. – A járványidőszak miatti lecsökkent turizmus alapvetően megviselt bennünket, egy kollégánkat elveszítettük a koronavírus miatt, majd februárban egy kollégánkkal történt, hogy a vasúti átjáróban vonattal ütközött, minek következtében súlyosan megsérült, az autó totálkáros lett, a szállított áru pedig megsemmisült, majd jött ez a tűzeset. Mindez nagyon rányomta bélyegét az életünkre – mondta Garaczi János könnyeivel küzdve, és hozzátette: ez a csapássorozat arra volt jó, hogy lássák mennyi segítőkész ember jelentkezett, és a nehézségek ellenére optimista az újrakezdést illetően.

– Nehéz időszak ez. A munkatársak addig küzdöttek az oltással, míg annyira magas volt a hő, hogy nem lehetett a tűz közelébe menni, a tűzoltók átvették a területet, csak álltunk ott és mindenkinek folyt a könnye

– emlékezett vissza megrendülten Garaczi János.

Jelenleg tart a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárása. Amint ez és a biztosító vizsgálata is lezajlik, elkezdhetik eltakarítani az épület elszenesedett maradványait, erre is van jelentkező. – Nagyon sok jó ember ajánlotta fel a segítségét, a szakma képviselői pedig egyhangúan együttérzésüket fejezik ki felénk – mondta Garaczi János, aki a régi Tanyacsárda 1976-os tüzét is átélte.

Hangsúlyozta: az élet ment tovább, a baj után nem volt idejük bánkódni, szombaton minden rendezvényüket megtartották és az esküvő is rendben megtörtént egy másik rendezvényteremben. Reggel egy magas farost paravánnal takarták el a megszenesedett romokat, alig látható, hogy előző nap egy épület leégett a területen.