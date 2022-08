Ötödik alkalommal rendeztek traktoros felvonulást szombaton Pálmonostorán. A látványos bemutató a falunap nyitánya volt. Több mint negyven feldíszített mezőgazdasági jármű vonult végig a település utcáin a falunapi eseményekre csalogatva a helybelieket.

– Mivel a pálmonostoriak főként mezőgazdasági munkából élnek, szinte minden gazdaságban van egy vagy több traktor, amelyeket ilyenkor büszkén mutatnak be a helyi gazdák – nyilatkozta hírportálunknak Cseszkó László, polgármester, aki a település vezetése mellett szintén gazdálkodik. Hangsúlyozta, különösen büszkék a pálmonostori gazdákra, akik szívesen járulnak hozzá a falunap sikeréhez azzal, hogy részt vesznek a felvonuláson. A kezdeményezéshez évről-évre több gazda csatlakozik, nem csak a faluból, de a környékbeli településekről is érkeztek a falunapra.

A polgármester elmondta, a felvonulás után gyermekprogramokkal, koncertekkel várták a helybelieket, akiket este bográcsos vacsorával is vendégül láttak. Hatszáz adag csülökpörköltet főztek a helyi szakácsok. Azt is megtudtuk, hogy idén első alkalommal főzőversenyt is hirdettek, amire bármilyen étellel nevezhettek a bátor szakácsok. A település vezetője abban bízik, hogy a jó hangulatú, változatos programok tovább erősítették a helyiek összetartozását Pálmonostorán.