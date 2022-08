A városból kivezető úton jelenleg is jelzőlámpás forgalomkorlátozás van a földmunkák és a felvonuló munkagépek miatt, váltakozó irányban haladnak a járművek a munkálatok ideje alatt. A régi kalocsai és kiskunhalasi vasút­vonal új nyomvonalaihoz igazítják az úttest vezetését is, melyet néhány méterrel arrébb helyeznek. A vasútvonal építését a V-Híd Zrt. végzi, míg az új útvonalat a Közút szakemberei építik.

A vasútállomás területén miután lebontották a felsővezetéket és a biztosítóberendezési kábeleket, a régi síneket is felszedték, ahol szintén részben új nyomvonalon vezet majd a vasúti pálya. Az új pálya alépítményét és a vágányok egy részét már lefektették, és új állomásépületet is kialakítanak majd, valamint a vonal mentén zajvédő falakat is emelnek.

Látványosak a munkálatok a csengődi állomáson is, ahol peronaluljáró épül. Közben a felső­vezetéket lebontották a kiskunhalasi vasútállomásig, ahol az állomás rakodóterületén az új vasúti pályához szükséges nagy mennyiségű beton talpfát helyeztek el. A halasi állomáson még nem kezdődött meg a vasúti pálya bontása, azonban a Kelebiáig vezető szakaszon már szintén lebontották a felső­vezetéket és a biztosítóberendezéseket. A kisszállási vasútállomáson az építési anyagoknak kialakított depó mellett az új nyomvonalon végzett előkészítési munkálatok láthatók.