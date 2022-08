Tavaly ősszel kezdődött az új jegykiadó automaták tömeges telepítése. A megrendelt 375 új jegykiadó automatából 275 kártyás és készpénzes, míg 100 kizárólag bankkártyás fizetésre alkalmas. Ezekből már 324 került ki, a további 56 automata telepítése várhatóan év végéig fejeződik be. Országszerte összesen már közel 500 automatából juthat évente több millió utas az eddigieknél is kényelmesebben menetjegyéhez, illetve bérletéhez a vonatos és buszos ajánlatokat is tartalmazó kínálatból – közölte a macsoport.hu.

Mint írják, már új jegy- és bérletkiadó automaták üzemelnek a tatabányai-győri (1-es számú), az esztergomi (2), a székesfehérvári (30a), a pusztaszabolcsi (40a), a szobi (70), a veresegyházi (71), a hatvani (80a), a ceglédi (100a), az újszászi (120a) és a lajosmizsei (142) vasútvonal állomásain és megállóhelyein, továbbá a Nyugati, a Keleti és a Déli pályaudvaron, valamint Kelenföldön is. Több megyeszékhely, mint például Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok és Szeged állomásain, ezeken kívül például Dunaújváros és Zirc állomásokon is új automaták állnak az utasok rendelkezésére.

Meglévő 178 automata is megújult 2021-ben. Az elővárosi vonalakon újabb típusúakra lecserélt, de felújított eszközök új helyszínekre, jellemzően a nagy utasforgalmú vidéki állomásokra és megyeszékhelyekre, illetve a tavaly elindult Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő TramTrain vonalára kerültek, ahol az eladott jegyek felét automatákból vásárolták. A Balaton parti forgalmasabb állomásokon és megállóhelyeken is már összesen 37 új és felújított automata áll az utasok rendelkezésére, az automatákban a népszerű Balaton 24 és 72 napijegyek is megvásárolhatók.

Azokon az állomásokon, melyeken pénztár vagy automata üzemel, csak érvényes menetjeggyel lehet a vonatokra felszállni, a vonaton menetjegy csak pótdíj váltása mellett vásárolható. A MÁV-START inkteraktív térképe segítségével az utasok naprakészen tájékozódhatnak az automaták elérhetőségéről.