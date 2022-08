A tábor ötlete Kovács Villő tanárnőtől származik, aki hírportálunknak elmondta, hogy a nemzetiségi programok mellett különféle izgalmak is várták a gyermekeket.

– Úgy gondoltam, hogy a felső tagozatosoknak már van igényük egy ilyen táborra és okulva abból hogy nagyon meleg van, mindenféleképpen olyan helyre szerettem volna menni ahol van vízpart. Így esett a választás a Szelidi-tó partjára ahol a leggyönyörűbb helyen voltunk. Végül 32 diák jött és nagyon-nagyon gyorsan elfogytak a helyek. Ami fontos volt az az hogy az iskola profiljának megfeleljen a program. Ennek megfelelően állítottam össze napi tevékenységeket. Bár én magyar szakos vagyok, de mivel ilyen iskolában tanítok, nekem is fontos hogy a gyerekeknek átadjuk a német nemzetiségről a kultúrával és a hagyományokkal kapcsolatos legfontosabb dolgokat.

Minden nap szerveztek német nemzetiségi programot. Már az első napon július 18-án Hartára látogattak a német nemzetiségi tájházba a táborozók, ahol előadást is meghallgathattak. A következő napon sváb táncházat tartottak, ezt követően kézműves napot szerveztek.

Nemezeléssel, keresztszemes hímzéssel és kékfestéssel ismerkedhettek a diákok.

– A német mesék napján Grimm mesékkel foglalkoztunk, elsősorban a Holle anyóval, ehhez kapcsolódó feladatokat kaptak a gyermekek, illetve egy spontán, nagyon klassz színi előadást is megnézhettünk amit a lányok mutattak be. A nemzetiségi programok mellett különféle izgalmas programokat szerveztünk. Minden napra jutott több izgalmas tevékenység. Nagyon-nagyon klassz kollégák voltak velem Vassné Szabó Dóra, Krausz Éva és Juhász Imre, ők mindannyian a felső tagozatosok tanárai – mondta a baon.hu-nak Kovács Villő magyar tanárnő.

Egy színi előadást is előadtak a lányok a táborban. Beküldött fotó

– Fontosnak tartottuk a kollégákkal, hogy változatos és színes programokkal töltsük meg a résztvevő tanulók napjait. Minden nap igyekeztünk megmozgatni a gyerekeket, több sorverseny és sportverseny is szerepelt a palettán, a fiúk szívesen pingpongoztak vagy fociztak. Kézműves foglalkozásokat is tartottunk, ahol a gyerekek megismerkedhettek a kékfestő mintákkal és a keresztszemes hímzéssel is. Hívtunk szakértő vendégeket, akikkel a gyerekek a nemezelés és a kalocsai tányérfestés technikáit gyakorolhatták. Nagy sikert aratott az éjszakai kalandtúra és a kincsvadászat is-mondta lapunknak Vassné Szabó Dóra tanárnő. Hozzátette, hogy a nap fénypontja a strandolás volt. Minden nap elmentek a strandra, rengeteget játszottak, labdáztak együtt a vízben, aki megunta, az a parton homokvárat épített.

– A kollégáim nevében is bátran állíthatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat gyerekek és pedagógusok is. Jól sikerült a tábor, élményekkel telve érkeztünk haza. Egy ilyen tábor alkalmával arra is lehetőség nyílik, hogy az iskola falain kívül jobban megismerjük tanítványainkat, illetve ők is jobban megismerik egymást. Jó volt látni, ahogy a barátságok megerősödtek, új barátságok születtek, az idősebb diákok szívesen játszottak együtt a kisebbekkel is – zárta gondolatait Vassné Szabó Dóra tanárnő.