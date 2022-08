– A kerékpáros mezőny szombat kora reggel rajtolt el a halasi művelődési ház elől, a biciklisek egy rövid balotaszállási, kisszállási és tompai pihenővel végig rendőri felvezetéssel haladtak az 53-as főúton. A kerékpártúra résztvevőit Tompa központjában Véh László polgármester köszöntötte, aki egyébként maga is végig tekerte a teljes távot. A soron kívüli tompai határátlépés után a biciklisták Szabadka felé folytatták útjukat, ahol a városházán a díszteremben látta vendégül a népes kerékpáros delegációt Matin Hajnalka polgármesteri tanácsnok, aki elismerően szólt a két város baráti testvérvárosi kapcsolatáról. – Kiskunhalas és Szabadka képviselő-testülete 2016-ban hozott döntést a testvérvárosi kapcsolat létrehozásáról – emlékeztetett a tanácsnok.

A kiskunhalasi kerékpárosok 2011 óta minden évben augusztus végén, Szabadka napját megelőzően látogatnak el az Észak-bácskai településre, az esemény, mint minden évben most is a szabadkai városnapi programsorozat része volt. A halasiakat ünnepi műsorral és kisebb koncerttel fogadták.

– A kerékpáros mozgalom célja a közösségépítésen túl, hogy népszerűsítsük a kerékpáros közlekedést, valamint a határainkon túli magyarokkal való kapcsolatainkat ápoljuk – nyilatkozta hírportálunknak Király Gábor, a kiskunhalasi szervezőcsapat részéről.

– Nem könnyű letekerni ezt a közel kilencven kilométeres távot, kell a felkészülés hozzá, szerencsére az elmúlt több mint tíz alkalommal nem volt gond, mindenki tudta tartani az ütemet és épségben célba ért

– mondta Király Gábor, aki hangsúlyozta azt is, hogy nem versenyről van szó.

– Van, aki a határon túli magyarok iránti tiszteletből, mások kihívásból csatlakoznak a kerékpáros túracsapathoz, hogy kipróbálják magukat. Egyre népszerűbb a Kiskunhalas–Szabadka Barátság Kerékpártúra, míg tíz évvel ezelőtt alig harmincan tekertünk a két város között, ma már közel kétszázan és minden évben többen vagyunk, nem csak Kiskunhalasról, hanem az ország egyre több részéből érkeznek – tette hozzá Király Gábor, aki elmondta azt is, hogy a szabadkaiak májusban, a kiskunhalasi Város Napján szokták viszonozni a látogatást.

A kerékpártúra kiemelt támogatója a Technológiai és Ipari Minisztérium, amely idén is ajándéktárgyakkal is támogatta a kerékpártúrát, többek között egy kerékpárt is felajánlott, amit a túra résztvevői között sorsoltak ki. További két kerékpárt is kisorsoltak, amit a kiskunhalasi önkormányzat, valamint a Koliken Kft. ajánlott fel.