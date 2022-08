A hagyomány szerint az aratás után, Szent István napon sütötték az új búzából készült első kenyeret. Lenkei Róbert az ünnepi kenyéráldás előtt emlékeztetett arra, hogy a mostani aszályos időszak megmutatta, hogy semminek sem lehet természetesnek venni a létezését. – Becsülnünk, tisztelnünk kell azokat, akik megtermelik számunkra a kenyérnek valót – hangsúlyozta a szónok.

Az ünnepségen átadták a Móricgát Községért kitüntető emlékérmet, amit a képviselő-testület Kósa István református lelkésznek ítélt oda. Mint a döntéshozók indokolták: Kósa István az önzetlen, emberközpontú munkájával érdemelte ki az elismerést.

A Móricgáton élők az 1992. szeptember 30-án, a szanki református templomban megtartott bemutatkozó istentiszteleten ismerhették meg Kósa Istvánt. A kitüntetettet méltató Csontos Máté kiemelte: „... akkoriban még nem volt túl lelkes fiatalember, aki később óriási eredményeket ért el, különösen a szórványok, közöttük Móricgát fejlesztésében, építésében.” Mint elhangzott: a hívek nagyon hamar megszerették az új tiszteletest.

Nevéhez kötődik a kiskunmajsai új református templom és a jászszentlászlói imaház felépítése. Szankon is komoly felújítások, korszerűsítések is történtek eddigi szolgálata idején.

Kósa Istvánnak a szétszóródott gyülekezetet is össze kellett terelnie. Móricgát egyházi életében és gyarapodásában is fontos szerepet vállalt.

– Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy móricgáti templomépítő Dobos Károly után, Kósa István tiszteletes szolgálati ideje alatt történt a gyülekezet legjelentősebb anyagi gyarapodása. A templom melletti telek megvásárlása, az ott meglévő kis tanya vendégházzá alakítása is a kezdeményezésére történt. A móricgáti református templom tető- és nyílászáró cseréje, valamint a parkosítás is neki köszönhető. Az ismert bürokratikus világ közepette tudta véghez vinni ezeket az óriási fejlesztéseket, amelyekből kétkezi munkájával is kivette részét. Mindenki láthatta őt talicskázni, kerítést építeni, betonozni, fát ültetni – emelte ki Csontos Máté, aki a móricgátiak nevében köszönetet mondott az elmúlt harminc év szolgálatáért.