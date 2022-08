Kiskőrösön is sokan veszik a helyben termett, finom csemegét, amiből a hőség miatt idén kevesebb termett, illetve korábban érnek be. Fenyvesi Léna diákmunkásként árulja a Bajcsy-Zsilinszky úton a lédús gyümölcsöt. A mutatós piros húsú görögdinnye kilója 298 forintba kerül, míg a sárgadinnye kilóját 450 forintért mérik. A csapadékszegény, szokásosnál is melegebb időben szinte folyamatosan működnek az öntözőberendezések a hazai dinnyeföldeken, ami némileg növeli a gyümölcsök fogyasztói árát.

Közben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete az MTI-hez eljuttatott közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar dinnye jövőjét veszélyezteti, ha a kereskedők nem veszik figyelembe a termelők érdekeit. Az érdekképviseletek azért tiltakoznak, mert az egyik hazai kereskedelmi lánc jóval áron alul akarja árulni a dinnyét. A vevőcsalogató akció azonban félő, hogy olyan árversenyt indít be, amelyből a többi áruházlánc sem akar majd kimaradni – figyelmeztettek az érdekképviseletek. Szerintük indokolatlan a szezon közepén letörni a dinnye árát, mert így nem fedezi a termelők költségeit.

Emlékeztetnek, hogy a belföldi termőterület már most a felére zsugorodott az öt évvel korábbihoz képest, és ha így folytatódik, néhány év múlva külföldről lehet csak dinnyét venni, sokkal drágábban és gyengébb minőségben.

– Hosszabb távon csak akkor maradhat fönn a belföldi piac, ha a termelés javítására fordított beruházások meg is térülnek – tették hozzá.