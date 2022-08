A nyári kézműves programok tökéletesen illeszkednek a Szórakaténusz megújuló arculatához. Az intézmény új vezetője, Bognár Gabriella, a Katona József Múzeum osztályvezetője már tervezi a Szórakaténusz fennállásának 40. évfordulóját megünneplő rendezvényt is, melyre érkezik többek között Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, aki egykoron a Szórakaténuszban is dolgozott, valamint a szintén 40 éves Hegedűs Együttes, aki szintén jól ismert az intézménybe látogatók körében. Emellett ősztől újabb és újfajta programok is elérhetők majd az intézményben, a kiváló múzeumpedagógusoknak és fejlesztő pedagógusnak köszönhetően.