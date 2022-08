Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást szerdára vonatkozóan.

Gyorsforgalmi út:

Az M5-ös autópályán,

– Csengele térségében, a 133-as és a 127-es kilométer között felújítási munkák kezdődtek, mely várhatóan másfél hétig tart majd. Az érintett szakaszon a Budapest felé tartókat a külső sávba terelik. A felújítás ideje alatt a csengelei pihenőbe ki lehet hajtani és a Szeged felé autózókat a munka nem érinti.

– Gyál térségében a 19-es és a 20-as kilométernél a Budapestről kivezető oldalon forgalomszámláló hurkot telepítenek a burkolatba. Napközben váltakozó sávlezárásra kell számítani.

– Örkény térségében az elválasztó sáv sövényét vágják, ezért a Röszke felé vezető oldalon, az 53-as és az 58-as kilométer között szakaszosan a külső sávba terelik a járműveket.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza térségében a szalagkorlátot javítják. A 119-es, a 106-os, majd a 88-as kilométer környezetében lesz sávlezárás.

Főutak:

Az 5-ös főúton, Kiskunfélegyháza belterületén a Dr. Holló Lajos utca és a Kőrösi Csoma Sándor utca csomópontjában kábelt fektetnek. A 111-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani.

Az 5-ös főúton, Kecskeméten, a Budai úton turbó körforgalom épül. A 83-as km-nél a többsávos szakaszon sávlezárás mellett dolgoznak.

Kecskeméten,

– az 52-es főút legelején, az 1-es kilométernél útépítés miatt félpályás lezárást vezettek be úgy, hogy mindkét irányban egy sávot alakítottak ki és a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket nem engedik be az érintett szakaszra.

– Kecskemét határában felújítják az M5-ös autópálya és a fülöpházai elágazás közötti szakaszt. Az 5-ös és a 18-as kilométer között helyenként félpályás lezárást vezettek be. A forgalmat jelzőlámpa szabályozza.

Az 53-as főúton, Kiskunhalas és Kisszállás között hírközlési kábeleket bontanak el. Az 58-as km-től a 75-ös kilométerig, az aktuális munkaterületnél útszűkület mellett dolgoznak.

Az 54-es főúton,

– Kecskemét térségében, az 1-es és a 6-os kilométer között burkolatjavítás miatt mindkét oldalon egy sávot lezártak.

– Jakabszállás és Bócsa között felújítják a burkolatot, illetve a padkát és az árkot teszik rendbe. A 18-as és a 36-os kilométer között helyenként a fél útpályát lezárták.

– Nemesnádudvar belterületén elektromos földkábelt telepítenek. A 87-es kilométernél félpályán halad a forgalom.

Az 511-es főúton, Baja elkerülő szakaszán, a Keleti körúton csomópontot építenek. A 3-as kilométernél irányonként csak egy-egy sáv autózható.

Alsóbbrendű utak:

Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön, a Segesvári utcai vasúti átjárót lezárták átépítés miatt. A forgalom kiépített ideiglenes nyomvonalon haladhat.

Kamionstop:

A kamiontilalom ezen a hétvégén (augusztus 6.,) szombat 15.00-tól, (augusztus 7.,) vasárnap 22.00-ig tiltja a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek közlekedését a hazai utakon.

(A külföldről hazatérő nehéz tehergépjárművek az államhatártól a magyarországi telephelyig, vagy az első lerakóhelyig augusztusban a kamionstop ideje alatt is elmehetnek.)