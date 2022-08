A Kecskemét közlekedésének szempontjából fontos 52-es út 0+000-ás és 2+005-ös kilométerszelvényei (vagyis az 5-ös fóút és a Vízmű utca) közti szakasz projektjéről, melynek során végig négysávossá alakítják a pályát más fejlesztések kiépítése mellett. A város közlekedése szempontjából fontos útvonalon a NIF Nemzeti Infrastruktúra Zrt. megbízásából a Hazai Építőgép Társulás Zrt. dolgozik mintegy nettó 4,2 milliárd forint értékben, állami finanszírozásból.

A projekt célja a városközpont és az M5-ös autópálya közötti menetidő csökkentése, az útszakaszon tapasztalható torlódások csillapítása és a csomópontok áteresztő képességének növelése és biztonságosabbá tétele.

Fotó: magyarepitok.hu

Körforgalmakat és kanyarodósávokat is átadnak majd

Ehhez az útvonal új sávokkal bővítése és felújítása mellett számos más fejlesztést is elvégeznek. Így közel 2 kilométer hosszú új kerékpárút is épül, és két turbó körforgalmat is kiépítenek: az Olimpia utcánál, valamint a Sport utcánál – írja a magyarepitok.hu.

Az 52-es főút és az 5-ös főút csomópontjában a Mária körúton a belváros felé egy balra, a Petőfi utcában Budapest felé egy jobbra, továbbá az Árpád körúton az M5-ös autópálya felé szintén egy balra kanyarodósávot alakítanak ki, a gyalogos és kerékpáros átvezetések pedig a jelenleginél biztonságosabb kialakítást kapnak.

A Katona József Gimnázium előtti buszmegállót, valamint a Boldogasszony téri jelzőlámpás gyalogos-átkelőhelyet áthelyezik. A Vízmű utcai jelzőlámpás csomópontot is korszerűsítik: a Vízmű utcában és az Izsáki utat érintő mindkét ágon további egy-egy kanyarodósávot alakítanak ki.

Ideiglenes forgalomterelés mellett haladhat a kivitelezés

Már korábban is hírt adott róla a megyeszékhely sajtója, hogy az útvonal menti fákat védődobozokba helyezték, és most a projekt munkálataihoz ideiglenes forgalomkorlátozásra is szükség van – ez utóbbi információ már a beruházó NIF közleményéből derül ki. Mint írják többek között az alábbi korlátozásokra kell számítani: