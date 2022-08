Ezért vezették be 2016-ban a triázs rendszert.

– Nagy örömünkre 2016 februárjában egy teljesen megújult, új műszerparkkal felszerelt, modern ágyakkal, építészetileg is gyönyörű épületbe kerültünk. Ekkor már a triázs rendszer szerint működtünk. Most tulajdonképpen van egy központi betegfelvételi rész, ahol egy szakképzett ápoló és egy adminisztrátor dolgozik, és a bejövő betegekből próbálják kiszűrni a legsúlyosabbakat. Ilyenkor nekünk előre telefonálnak a rendelőbe. Mivel nagyon nagy a forgalom, még így is nagyon sokat kell várni a betegeknek. Nem látom a kiutat, mert az a tendencia, hogy többnapos – sokszor megkésett – panaszokkal kerül be valaki, és akkor hirtelen, este kell valamit csinálni. Ugyanakkor tartom az álláspontomat, hogy minél nagyobb a forgalom, az az igazán súlyos betegek rovására megy, mert elveszi az időt a személyzettől. – mondta.

– A kollégák ragyogóak. Főállású orvosként egyedül kezdtem 2002-ben, de itt volt mellettem Kovácska Zsuzsa doktornő, aki a 2-es belgyógyászaton dolgozott. A legrégebb óta itt dolgozó külsős kolléga dr. Fridrik Pál belgyógyász, kardiológus, háziorvos szakorvos, aki a kezdetektől besegít nekünk. Együtt dolgoztam Pafféri Éva doktornővel még az intenzíven, majd 15 évet volt az osztályunkon, ő már hat éve Nemesnádudvaron háziorvos – sorolta Fenyő József.

dr. Fenyő József

Fotó: Márton Anna

Megemlítette, hogy van visszatérő kollégájuk, dr. Brezánszky Csaba, aki 13-14 évet volt kint Angliában és most végleg hazatért, március óta ismét az osztályon dolgozik. Dr. Paulai Mária belgyógyász szakorvos két éve segíti a munkájukat.

– Meg kell emlékeznünk Kajtár Ritáról, első főnővérünkről, akivel együtt kezdtük az osztály szervezését 20 éve, öt évig dolgozott osztályunkon, és néhány évvel ezelőtt hunyt el. Dr. Márkos Zsolt intenzíves szakorvos is 10 évig segített minket, néhány évvel ezelőtt ő is elhunyt. Vannak további nagyon jó kollégák, sürgősségi szakorvosok, illetve egyéb belgyógyászkollégák is. Az ide bedolgozó fiatalokban már látom a jövő nagy orvosait. Azt gondolom, hogy nagyon jó a gárda, de folyamatosan változik. Kicsit olyan vagyok néha, mint az idős zenész, aki a 20 éves zenekarban csak egyedül van a kezdeti tagok közül – tette hozzá nevetve a főorvos. Meggyőződése, hogy derűs életszemlélet, humor nélkül nem lehet bírni hosszú éveket át a sürgősségi munkát.

Hat nővérrel kezdték a munkát az SBO-n, plusz volt még egy főnővér és adminisztrátor is. A legutolsó nővér, aki velük kezdett, már három hónapja főnővér más osztályon, így az eredeti létszámból már senki nem maradt rajta kívül.