A rendezvény huszonnégy évnyi vendégeskedés, az ország különböző helyszínein való megrendezés után, idén saját otthonára lelt Bács-Kiskun megyében, Tass/Alsószenttamáson, ÁGOTA Falván. A jubileumi rendezvényen 360 gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermek táborozhat, akikkel tíz napon át segítő szakemberek, pedagógusok és terapeuták, valamint képzett önkéntesek foglalkoznak. ÁGOTA Falvára, az ifjúsági, szabadidős, kulturális, képzési és lelkiségi központba az ország szinte minden megyéjéből érkeztek a 6-18 év közötti, lakásotthonokban és nevelőszülőknél élő gyermekek és fiatalok.

Az önkéntes segítőkkel és egyéb közreműködőkkel, vendégekkel együtt több mint 600 fő vesz részt az idei programon, amely már korábbról a Gyógyító Szent Erzsébet táborok részévé vált kimagasló terapeutikus jellege és speciális programstruktúrája miatt.

A csütörtöki tábornyitó rendezvényen elsőként Langerné Victor Katalin elnöki tanácsadó olvasta fel Novák Katalin köztársasági elnök üdvözlő sorait. Dr. Kozma Ákos az alapvető jogok biztosa beszédében a közösség szerepét emelte ki.

– Egymásra figyelni jó, ami közhelynek tűnik, de ennek megbecsülésére és hiányára az elmúlt időszak járványhelyzete mindannyiunkat megtanított. Szent Ágota példája is arra int, hogy senki nem lehet más hatalmasság puszta eszköze, akaratának tárgya, minden ember és gyermek egyforma tiszteletet, odafigyelést, megbecsülést, szeretetet érdemel. Ha ez megvan, akkor a legnagyobb problémák is kezelhetőek. A pihenés, a játék, a kikapcsolódás, egy a gyermekjogi egyezmény alapján deklarált alapjog. Az ÁGOTA tábor egy nagy közös, játékos, sajátos élményterápia, ami segíthet mindenkinek, és bizonyosan azoknak is sokat ad, akik most felnőttként vannak közöttünk – emelete ki köszöntőjében Kozma Ákos.

A táborban a „KÁSZPEM” szemléletrendszer alapján élményprogramokba ágyazott kliens csoportos foglalkozásokkal építik, fejlesztik a családjukból kiemelt gyermekek önbizalmát, jövőképét.

Ettől olyan egyedi hangulatú és hatásos az itt eltöltött idő, amit a gyermekek csak úgy neveznek: „tíz napos mennyország”.

– Kötelességünk támogatni azokat a gyermekeket és fiatalokat akiknek nem, vagy nem pont olyan család adatot meg, ami ideális lenne mindenki számára. Az önök aktív munkássága és a keresztényi szeretete a legszebb példája annak, ami erőt adhat mindannyiunk számára – fogalmazott beszédében Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes-államtitkára.

Salacz László országgyűlési képviselő a közösségteremtés fontosságát emelte ki hozzászólásában, valamint elismerést fejezet ki Kothencz Jánosnak, az ÁGOTA Alapítvány létrehozójának és munkatársainak, akik hittel és erős akarattal létrehozták ezt a csodát.