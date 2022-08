A Bajai járás képviselője volt 1963–1981 között. A magyarországi délszláv szervezetekben is magas tisztséget töltött be: 1969-től a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségének társadalmi elnöke volt, 1973-ban a szövetség főtitkára. A rendszerváltás után helyi önkormányzati képviselői mandátumot is szerzett.

Több magas kitüntetést is kapott kulturális-közéleti tevékenységéért.

Megkapta a Honismereti Aranyérmet, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét is.

Büszke volt a falujától kapott Csávoly Község Díszpolgára címre. Mint azt nyilatkozta, szakmai szempontból arra az Apáczai Csere János-díjra volt a legbüszkébb, amit a pedagógusok Kossuth-díjának hívnak.

„Egyedüli vagyok a bunyevácok közül az országban kitüntetett néptanító. A kitüntetéseimet mind a magyar államtól kaptam. Átkos rezsim adta vagy nem, sok rendszert átéltem. Nem is tudom, hogy tudtam kibekkelni, szerencsém volt. Ez hazafiság, ezt annak nevezem. Nekem nem jutott eszembe, hogy kettős állampolgár legyek: szerb vagy horvát, pedig lehetnék” – nyilatkozta dr. Mándics Mihály a kitüntetésekről.