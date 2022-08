Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást szerdára vonatkozóan:

Gyorsforgalmú utak:

Az M5-ös autópályán,

– Röszke irányába, Újhartyán térségében a védőkorlátot javítják 7.00 és 9.00 között. A 42-es kilométernél a belső sávot kerítik el a forgalom elől. Ugyancsak a védőkorlátot javítják a főváros felé is, a 69-es kilométernél, Lajosmizse térségében 9 óra és fél 2 között. Váltakozó sávlezárásra kell készülni.

– Szeged térségében, a határ irányába a 163-as kilométernél is a szalagkorlátot javítják. Munkaidőben váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak mozgó terelés mellett.

– a burkolati jeleket festik fel újra, Kiskunfélegyháza és Röszke között több helyszínen is. Ezért a határ felé váltakozó sávlezárás követel figyelmet napközben. Hasonló munkát végeznek Budapest felé is, a 100-as és a 94-es kilométer között. 12.30-tól 14.00-ig a külső sávot lezárják.

– Röszke felé, Kecskemét térségében a 79-es és a 87-es kilométer között új terelést építettek ki, a járműveket csak a belső sávon engedik, mert zajvédőfalat építenek majd.

– Petőfiszállás térségében, a 119-es és 126-os kilométer között terelést építenek ki, ezért Röszke irányába, 8.00 és 16.00 között a forgalmat a külső sávba terelik. Az érintett szakaszon 60 kilométer/óra sebességkorlátozásra kell készülni! A Petőfiszállási pihenőhelyet is érinti a forgalomkorlátozás. Ugyanis a pályára való felhajtásnál – ideiglenesen – megszűnt a gyorsítósáv, ezért fokozott figyelemmel hajtsanak fel a főpályára a pihenőből Szeged felé!

Főutak:

Az 5-ös főúton, Kecskeméten, a Budai úton turbó körforgalom épül. A 83-as kilométernél a többsávos szakaszon sávlezárás mellett dolgoznak.

Az 5-ös főúton, Kiskunfélegyháza átkelési szakszán közműépítést miatt a 111-es és a 112-es kilométer között útszűkület lassítja az autósokat.

Az 51-es főúton,

– Dunaharaszti elkerülő szakaszán, a 17-es kilométernél útépítési munkák miatt forgalomkorlátozásra és hosszabb menteidőre készüljenek! Irányonként egy-egy sávot biztosítanak a forgalom számára.

– Bátmonostoron, a 167-es és a 170-es kilométer között csatornáznak, a félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.

Az 52-es főúton, Kecskeméten, az 1-es és a 2-es kilométer között építési munka miatt a Solt felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. A munkaterületről a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket kitiltották, azoknak terelőutat jelöltek ki, melyet táblák jeleznek.

Az 53-as főúton, Kiskunhalas és Kisszállás között hírközlési kábeleket bontanak el. Az 58-as kilométertől a 75-ös kilométerig, az aktuális munkaterületnél útszűkület mellett dolgoznak.

Az 54-es főúton,

– Kecskemét térségében, az 1-es és a 6-os kilométer között burkolatjavítás miatt mindkét oldalon egy sávot lezártak.

– Jakabszállás és Bócsa között felújítják a burkolatot, illetve a padkát és az árkot teszik rendbe. A 18-as és a 36-os kilométer között helyenként a fél útpályát lezárták.

Az 511-es főúton, Baja elkerülő szakaszán, a Keleti körúton csomópontot építenek. A 3-as kilométernél irányonként csak egy-egy sáv autózható.

Kamionstop:

A kamiontilalom rendjében szeptember elsejét követően változás lesz: szeptember 3-án, (szombat) 22 órától szeptember 4-én, (vasárnap) 22.00-ig lesz érvényben.