– A több évtizedes múltra visszatekintő „Nyáridőtöltés” programsorozat keretén belül ezúttal is népszerű foglalkozásoknak adott otthont intézményünk.

A nyár eddig eltelt részében Janovicsné Paál Ilonának köszönhetően a keresztszemes hímzés fortélyait tanulhatták meg az ide látogatók, a különféle nyakláncok és karkötők is az ő segítő munkáját dicsérik.

A solti Kerti Zsolt irányításával az origami papírhajtogatás egyedi módszerének alapjait sajátíthatta el a szép számmal megjelent és lelkes csapat.

– A kezdő lépések után az apró darabok összeillesztésének módját is megtanulhatták, csillagok, gombák, virágok formálódtak – részletezte Vass Roland könyvtárvezető.

Kerti Zsolt több nagyobb alkotását is elhozta megmutatni, köztük olyanokat, amik hosszú hetekig készültek. Az origamihajtogató ajándékkal is készült, az intézmény egy általa készített bagollyal gazdagodott.

– Nem marad el a minden nyáron népszerűnek számító kavics-és üvegfestés foglalkozás sem. Mindezek mellett, mivel könyvtárunk „Az én könyvtáram” program módszertanának hivatalos kipróbáló intézménye, kolléganőm, Süveges-Holczmann Andrea az egyik alkalommal, egy mintaprogram segítségével a népmesék világát mutatta be a gyerekeknek. A Róka koma című mese meghallgatása után játékos feladatokon keresztül megismerték a gyermekek a mesében elhangzó, ma már talán ismeretlenebb szavakat, majd mindenki elkészíthette a történet kedvenc jelenetét kis színházi formájában. Elindítottuk a társasjáték klubot is, valamint beüzemeltük a népszerűségnek örvendő 3D nyomtatót is – sorolta Vass Roland.

A nyár még korántsem ért véget, hátra van még a legnépszerűbb foglalkozás, az agyagozás, valamint Beh Mariann szakmai irányítása mellett, a levendulát fogják közelebbről megismerni a gyermekek. A 14 éven aluliak számára meghirdetett játékos olvasási verseny, a „Nyárolvasó 2022” játék ünnepélyes eredményhirdetésére augusztus végén kerül sor. A legszorgalmasabbak jutalomban részesülnek.