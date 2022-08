Ahogy korábban már beszámoltunk, harmadfokú hőségriasztást léptet életbe csütörtöktől szombat éjfélig az ország egész területére az országos tisztiorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlására.

Az aszály, a vízhiány költözőmadarainkat, illetve a körülöttünk élő állatvilágot is érinti. A nagy hőségben fokozottan figyelni kell házi kedvenceinkre, az ő vízellátásukra, az árnyékos helyek kialakítására. Egy kis odafigyeléssel a madarak szomját is enyhíthetjük, a kertekbe kihelyezett itatókkal, vagy ahogyan Kerekegyházán is, ahol a szomjúság egészen kezessé tette a gólyákat is – figyelt fel a Bács-Kiskun közösségi oldal egyik követője.