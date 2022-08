A tábort a Kiskunfélegyházi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai is segítik. Tóth Katalin irodavezető érdeklődésünkre elmondta, a táborozó 10-14 éves korú gyerekek még nagyon nyitottak és bátran vállalják az új kihívásokat. Ezt kihasználva tanítanak nekik elsősegélynyújtást, az újraélesztés fogásait, megtanítják nekik, hogyan kell baj esetén mentőt hívni. Ugyanakkor olyan életmentő applikációkkal is megismertetik őket, melyeket ingyenesen letölthetnek az okostelefonjaikra. Ezek használatát később akár szüleiknek, nagyszüleiknek is megtaníthatják – hangsúlyozta Tóth Katalin.

A táborban nem csak a helyes közlekedésre, hanem a biztonságos elindulásra, a kerékpárok helyes felszerelésére is megtanították a gyerekeket.

Ebben a Nor-Bike Kerékpár Szaküzlet és Szervíz munkatársai voltak a szervezők segítségére. A szakemberek valamennyi táborozó gyerek biciklijét átnézték és ha kellett meg is javították azokat. Ellenőrizték a kerékpárok fékrendszerét, váltóit, a világítást, a gumik állapotát és a csengőket is. Arra ösztönözték a gyerekeket, hogy a láthatósági mellény mellett a fejvédőket is használjanak – nyilatkozta lapunknak Lajos Norbert a szaküzlet vezetője.