Dr. Réthy Aladár édesapja orvosként tevékenykedett Kecskeméten. A kórházban látta el faladatainak zömét, emellett a Katona József Színházban is „ügyelt”. A felcseperedő gyermek a szülői példát látva határozta el, hogy a gyógyító munkát választja hivatásul.

– Édesapámat sokszor kísértem el a színházba, mondhatni én voltam a táskahordozója. A gyógyítás mestersége olyannyira magával ragadott, hogy a középiskolai tanulmányaim befejezését követően nem jelentett problémát a pályaválasztás. A szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen szereztem meg a diplomát. Körzeti orvosként kezdtem, emiatt volt kisebb nézetkülönbségünk édesapámmal, aki szívesebben látta volna, ha kórházi orvos leszek. Szabadszállásra pályakezdőként kerületem 1976 novemberében – emlékezett vissza dr. Réthy Aladár.

A fiatal doktor húsz évig volt körzeti orvos, majd 1996. januárjától vállalkozó orvosként folytatta tevékenységét.

Ebben az évben tette le a háziorvosi szakorvosi vizsgát is.

– Szabadszálláson új otthonra találtam, az emberek gyorsan befogadtak, így jól éreztem magam a közösségben. Elmenni soha sem akartam, hiszen úgy tartottam, hogy amit elkezdtem be is kell fejeznem. A közéletbe is hamar bekapcsolódtam, 1980-tól a város tanácstagja, majd a rendszerváltástól 2019-ig önkormányzati képviselőként tevékenykedtem. Nyilván való, hogy elsősorban az egészségügyi ellátás minőségének javítását tűztem ki legfontosabb célomul – sorolta a nyugalmazott háziorvos.

Dr. Réthy Aladár hosszú ideig látta el az önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöki tisztségével járó feladatokat is. Kezdeményezője volt egyebek között a szakrendelő, a központi orvosi ellátás létrehozásának.

– Azon dolgoztam, hogy minél magasabb fokra emeljük az egészségügyi ellátás színvonalát Szabadszálláson. A városban sokáig nem volt gyermekorvos, a feladatokat nekünk, körzeti orvosoknak kellett ellátnunk. Nem kis fáradságomba került, míg sikerült egy jól képzett szakorvost idehoznom. Képviselőségem ideje alatt kiépült az új ivóvíz rendszer és a szennyvízcsatorna hálózat is településünkön, ami nem csak az itt élők komfortérzetét javította, hanem egészségügyileg is nagy jelentőséggel bír. A legbüszkébb talán arra vagyok, hogy aktív része voltam annak, hogy huszonöt évvel ezelőtt Szabadszállás újra városi rangra emelkedhetett – hangsúlyozta a nyugalmazott háziorvos.

Dr. Réthy Aladár munkájának jutalma nem maradt el, 1980-ban a Kecskeméti Járási Egészségügyi Osztály oklevéllel és „Hűséggel a nép egészségéért” jelvénnyel tüntette ki, 2002. októberében megkapta „Szabadszállás Városért” címet, majd 2009-ben, nyugdíjba vonulása alkalmával a „Szabadszállás Város Egészségügyéért” kitüntetést.

– Mindig igyekeztem aktívan részt venni a város életében. Beléptem a Honvéd Nyugdíjas Klubba, amelynek jelenleg is a tagja vagyok. A képviselőséggel két éve hagytam fel, teret engedve a fiataloknak. Orvosi hivatásom immáron tizenkét éve nem gyakorolom, de ma is gyakran kérnek tanácsot tőlem egykori betegeim – tette hozzá a doktor.

A vasútmodell a szenvedélye

A vasút modellezéssel középiskolás évek alatt kezdtem el komolyabban foglalkozni. Ez idő tájt építettem első terepasztalomat. Az orvosi munkám és a közéleti tevékenységem mellett jutott némi időm a vonatokra is. Világéletemben mindig nagyon érdekelt az elektronika, ennek ismerete nélkül a vasútmodellezéssel sem boldogultam volna. Magam készítettem a terepasztal áramellátó hálózatát, az irányítópultot. Terepasztalom csaknem 23 négyzetméter alapterületű, a mozdonyok és a vasúti kocsik száma pedig meghaladja a háromszázat. Büszkén állíthatom, hogy gyűjteményem és terepasztalom ma már országos hírű – tette hozzá dr. Réthy Aladár.