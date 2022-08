Az idei esztendőben a Szalkszentmárton Díszpolgára (posztumosz) címet a közelmúltban elhunyt Káposztás Tibornak, a település előző polgármesterének ítélte a község képviselő-testülete.

– Káposztás Tibor mindig a szívén viselte falu sorsát. Szerette az új kihívásokat, a feladatokat munkájában és az élet más területein is. Fogadóórája a nap bármely órája lehetett, hiszen a faluban megállítva is lehetett vele beszélgetni. A problémák felvetését, a kritikát javító szándékként fogta fel és minden helyzetben a megoldást kereste. Nem ismert lehetetlent, nem tudott és nem is szeretett nemet mondani. Hétvégenként, viharok után kerékpárral, autóval, vagy motorjával járta be a falu külterületeit is, hogy célirányosan tudja másnap kiosztani a feladatokat. Barátságossága, közvetlensége és emberismerete miatt mindenkivel megtalálta a megfelelő hangot. Mindenki tudta, hányadán áll vele, mert ami a szívén volt az volt a száján is. Bizalma sarkig kitárult kapu volt, de gyűlölte a képmutatást, a hazugságot, önzést, restséget. Tudott jótanácsot adni és elfogadni. Köszönésben nem lehetett megelőzni.

Példaértékű volt kitartása, küzdeni tudása, munka iránti szeretete. Mindig csak előre nézett.

Ezekből, valamint családjából, barátaiból és segítő munkatársaiból, merített erőt a nehézségek legyőzéséhez. Mint magánember is tiszteletre méltó volt. Jólelkű, bölcs, becsületes, szeretetre méltó, szókimondó, önzetlen, titoktartó, kreatív, közvetlen, őszinte, okos, művelt, igaz barát, egyenes ember volt – méltatta Káposztás Tibor munkásságát Kerner Erzsébet önkormányzati képviselő.