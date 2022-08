Az elnyert összeghez 6,3 millió forint önerőt is biztosítani kellett az önkormányzatnak. A buszváró és autóbusz-forduló a Hunyadi utcában készült el, ahol egy mozgáskorlátozott parkolót és 18 férőhelyes kerékpártárolót is kialakítottak. A településrész úthálózatának kerékpáros baráttá alakítása érdekében a Hunyadi utcai szakaszon 421 méter, a Rákóczi utcában 317 méter kerékpárosnyom került a közutakra. Az érintett szakaszon 129 méter hosszan az útburkolatot is felújítottak, illetve elkészült 545 négyzetméter akadálymentesített járda.