Dr. Filvig Géza emlékeztetett: Kalocsán talán még nagyobb jelentősége van augusztus 20-nak, mint máshol, hiszen éppen az első érsek, Asztrik volt az, aki II. Szilveszter pápától koronát hozott Szent Istvánnak, így a fejedelemből lett király az ő közbenjárásával kezdhette el letenni egy, a nyugat által is elismert keresztény állam alapjait. A kezdetben létrehozott két érsekség, nyolc püspökség és minden tíz falu számára épített legalább egy kőtemplom nagyban hozzájárult a félnomád életmódot folytató magyarság letelepedéséhez, ami már az Európához tartozást szimbolizálta.

Az érsek távollétében Fülöp Ernő kanonok és dr. Mészáros István prépost celebrált ünnepi szertartást.

Fotós: Gábor János

– A keresztény állam megalapítása hatalmas változás volt népünk életében, de ezeréves távlatból láthatjuk, hogy csak így lehetett a mai kornak is megtartani az önálló magyar államot – mondta a városvezető.

– Az országunk fennmaradása szempontjából a 19. és a 20. században is sorsfordító történelmi események zajlottak, súlyos veszteségek érték hazánkat, de mindezek ellenére a mai napig jelen vagyunk Európa térképén és Európa felfigyel a magyar történésekre. Most, a 21. században is küzdelmes az európai lét, megváltoztak a kihívások, amikkel szemben meg kell küzdeni a magyarság és az ország fennmaradásáért – tette hozzá, majd közölte: sziklaszilárd jelképként tekint Szent Istvánra, akinek a határozottsága számára is példaértékű.

A szónoklat után a mise résztvevői a Szentháromság téren új helyre, a Kossuth Lajos utcai sarokra telepített Szent István-szoborhoz vonultak, hogy a nemzeti ünnep alkalmából koszorúval tisztelegjenek első királyunk emléke előtt.