Kiskunhalason az ünnepi hétvégére kétnapos programsorral készültek, az időjárás azonban, ahogy az várható volt, áthúzta a szervezők számítását. A péntek estére a város főterére meghirdetett szabadtéri filmvetítés ugyan még elkezdődött, de az este nyolc óra után az országba dél felől betörő zivatarzóna elérte Halast is, ezért már azt a programot is félbe kellett szakítani.

Szombat délelőtt, a hagyományoknak megfelelően tíz órakor vonták volna fel az Országzászló emlékműnél a nemzeti lobogót, egy órával korábban azonban közleményt adott ki az ünnepi programokat szervező Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft., hogy a város vezetőivel történt egyeztetést követően az a döntés született, hogy az időjárási körülmények miatt, a baleset-megelőzés és a vagyonbiztonság érdekében az összes ünnepi rendezvényt lemondják. Így elmaradt a Végh-kúriába tervezett ökumenikus kenyéráldás, és nem tartják meg a főtérre tervezett esti koncerteket sem.

A környező településeken is a legtöbb helyen a szabadtéri rendezvények vagy elmaradnak, vagy a helyi művelődési házakba helyezték át a programokat.

Leszakadt egy vezeték.

Fotós: Pozsgai Ákos

Az esti zivatarzóna bőven adott munkát a tűzoltóknak Kiskunhalason, Kunfehértón és Tompán is. A viharos erejű szél több helyen fákat döntött ki, faágakat szakított le. Tompán a határátkelő helyre vezető 53-as főút mellett rövid időre egy trafó gyulladt ki az esti viharban. Innen nem messze a Kelebiára vezető bekötő úton egy hatalmas fát döntött a szél az úttestre, ez miatt két autóbusz sem tudott tovább haladni. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók távolították el a fatörzset az útról. Kiskunhalason a Tó utcán egy villanyvezetékre szakadt egy jókora faág, amit az áramszolgáltató munkatársai csak szombat délelőtt tudtak eltávolítani, ezért több órákon keresztül áramszünet volt a Tó utca egy részén. Szintén Halason a Dong-ér völgyi elkerülő úton fűzfákat döntött a viharos szél az útra, a Jókai utcában két kapubejárót is eltorlaszoltak a kidőlt fák. A Hunyadi és az Alkotmány utcán, valamint a vásártéren is a tűzoltók beavatkozására volt szükség. Kunfehértón, a Nyárfa utcában a halasi kórház üdülőjére szakadt rá egy hatalmas fatörzs, csak a terasz tartotta.