A megnyitón Ittzés Tamás, a fesztivál ötletgazdája és főszervezője, valamint a Bohém Ragtime Jazz Band vezetője köszöntötte a jelenlévőket, aki elmondta, hogy idealista művészként ideális fesztivált szeretett volna létrehozni és a vegytiszta dzsessz-élmény közvetítéséért dolgoznak minden esztendőben.

A fesztiválon a hazai magyar és nemzetközi klasszikus dzsessz előadók legjava lép fel, minden műfajban, mely a tradicionális dzsesszbe sorolható: ragtime, blues, dixieland, New Orleans jazz, Harlem stride, swing, boogie-woogie, rock'n'roll, soul és funky is szól a Szabadidő Parkban.

A 2016 óta megrendezett fesztiválról Ittzés Tamás elmondta, hogy kezdetben egy olyan kültéri fesztivált kívántak megrendezni, ahol mindenki élvezhette a zenét, emellett szabadon strandolhatott, vagy jó társaságban múlathatta az időt, miközben minőségi zene szólt. Vagyis egy olyan eseményt, ami arra predesztinálja a zenét, ami annak valódi szerepe: szórakoztasson, ellazítson. Már az első fesztivál beváltotta a hozzá fűzött reményeket, aminek népszerűsége azóta is töretlen. A korábbi évekhez hasonlóan idén is neves előadók lépnek fel, úgy mint Gunhild Carling, a londoni Shirt Tail Stompers, vagy Luca Filastro római zongorista. Hangsúlyozta, hogy ezek olyan húzónevek, amire külföldről is érkeznek vendégek a fesztiválra, s az esemény kiváló alkalommal szolgál arra, hogy hazai dzsesszkedvelők is megismerjék a szcéna neves előadóit.