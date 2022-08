Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, az Országgyűlés alelnöke köszöntőjében a hagyományokból való építkezés fontosságát hangsúlyozta és elmondta, hogy a program 12 évvel ezelőtti indulásakor még néhány gazda ajánlotta fel a magmaradt lisztet Böjte Csaba árváinak, de tavaly már 11 tonna gabona gyűlt össze a Kárpát-medencében, amivel képesek arra, hogy az anyaországban és a határokon túl is segítsék a rászoruló magyarokat, és a magyarság összetartozásának egyik pilléreként említette a programot. Kitért arra is, hogy a kárpátaljai közösség noha maga is létében fenyegetett, de hatalmas menekültáradatot szolgál ki. Abból a kevésből, ami megtermett, soha eddig nem látott mennyiségű gabonát adtak össze a kárpátaljai gazdák, múlt évben 104, idén pedig 114 tonnát. Azt is kiemelte, hogy az aszály következtében az agráriumban 1000 milliárdos veszteség keletkezett, de mégis építkezünk, megalapozzuk a jövő évet, s a kenyerünk biztosított.

A köszöntőket követően az új kenyeret Feczák János görögkatolikus parókus, Varga Nándor református elnöklelkész, Szabó Csengele unitárius lelkésznő, Kis János evangélikus lelkész, és dr. Finta József római katolikus plébános áldotta meg, majd Sztachó-Pekáry István, Jakab István és Göbölyös Károly felvágták a megáldott kenyeret. Ezt követően a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit a Szent István-szobor lábánál.