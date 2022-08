Tóth Tibor katolikus lelkész celebrálta az istentiszteletet, melynek a végén rajta kívül Pénzes Péter evangélikus, és Arató Lóránd evangélikus lelkipásztorok is megáldották az új búzából készült kenyeret. A katolikus pap beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kereszt az egyik legrégebbi szimbólum a világon. A magyarok vallásossága pedig az egyik legnagyobb kincs, amivel rendelkeznek.

Az első évezred végét felidézve hangsúlyozta: Géza fejedelem nem volt meggyőződéses keresztény, míg fia István már teljes hittel kormányozta az államát. Beszéde után Domonyi László, Kiskőrös polgármestere köszöntötte az ünneplőket. Hangsúlyozta, hogy a szent-istváni alapítású ország kiállta az idők próbáját, mivel most mi is itt vagyunk, és erre emlékezünk. Az államalapító puritán személyiség volt, biztonságot, hitet és jövőképet adott az országnak. Látható, hogy az elmúlt ezer évben a kereszténység is jelentős szerepet játszott abban, hogy az ország sikeres volt.