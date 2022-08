Szeptembertől 58 diák kezdheti meg tanulmányait a világ legrangosabb külföldi egyetemein a Stipendium Peregrinum ösztöndíjjal. A pályázók között 23 új ösztöndíjas van, 35-en az előző évekből már az állami támogatással tanultak külföldön, idén pedig újra sikeresen pályáztak. Az idei pályázatra 152-en jelentkeztek, közülük 48-an vettek részt a Balatonszárszón megrendezett kiválasztótáborban. A végső nyerteseket egy egyetemi professzorokból álló háromtagú bizottság választotta ki. A szerencsések között van a kecskeméti Török Ágoston is, aki a Bányai Júlia Gimnáziumban érettségizett, és ősztől Angliában, a Cambridge Egyetemen folytathatja tanulmányait matematika szakon.

Több magyar diák tanul tovább külföldön

A korábbi évekhez hasonlóan idén is jelentős volt a Nagy-Britanniába felvételt nyert fiatalok száma, az új ösztöndíjasok közül tizenketten ott fogják megkezdeni egyetemi tanulmányaikat. Hollandiában négy, Svájcban és az Egyesült Államokban két-két, míg Belgiumban, Dániában és Németországban pedig egy-egy tehetséges magyar fiatal tanulhat. A legtöbben természettudományi és műszaki szakon tanulnak majd tovább, de társadalomtudományi, gazdasági és művészeti területen is vannak ösztöndíjasok.

Dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetőjétől megtudtuk: már az ösztöndíjprogram első évei után is látszik, hogy a tehetséges fiatalok támogatása egy olyan befektetés, ami Magyarország számára hosszú távon hasznosul, hiszen többen közülük már itthon kamatoztatják a világ legrangosabb egyetemein megszerzett tudást.

Az ösztöndíjnak három komponense van. Egyrészt támogatják azokat, akik első külföldi diplomájuk felvételi eljáráshoz kérnek anyagi segítséget, azaz a felvételi eljáráshoz kapcsolódó valamennyi költséget, azaz például kiutazás és szállás költségét is átvállalják a felvételi díj, a biztosítások és a nyelvvizsga díjak mellett. Ezen pályázatokat ősztől májusig folyamatosan fogadják be és lehetőség van utólagos finanszírozásra is.

Az ösztöndíj másik módozata, hogy a már felvételt nyert diákok tanulmányaira nyújtanak támogatást. A teljes évi tandíjukat, lakhatási és megélhetési költségeiket fedezik. A májusban benyújtott pályázatok eredményét hirdették most ki a napokban. A pályázatokon túl személyesen is találkoztak a diákokkal a kiválasztó táborban. Előnyt jelentett számukra, ha minél több sikeres, rangos versenyen értek el kiváló eredményt.

Az elnyert támogatás mindig egy évre szól, a tanév végén újra kell pályázniuk, amennyiben megfelelnek az elvárásoknak, előírásoknak, akkor a következő tanévet is finanszírozzák számukra.

Ez utóbbi az ösztöndíj harmadik változata. Az elvárások között nemcsak a sikeres vizsgák szerepelnek, hanem például önkéntes munkát is kell vállalniuk. A fiatalok alap-, mester- és egységes mesterprogramra is pályázhatnak.

Dr. Lantos Krisztina meglátása szerint a külföldi egyetemre készülőknek érdemes már alsóbb évfolyamokon megkezdeni a felkészülést. A nyelvvizsgák megszerzése mellett fontos, hogy minél több rangos versenyen induljanak, hiszen ezek eredménye nagyban hozzájárul az ösztöndíj elnyeréséhez. Azon iskolákba, ahol igénylik, osztályfőnöki órákon adnak tájékoztatást a fiataloknak a programról.

Török Ágoston nagy álma, hogy matematikus legyen

Az ösztöndíj kapcsán megkerestük Kecskeméten Török Ágostont is, aki nem ismeretlen hírportálunk olvasói előtt, hiszen az elmúlt években többször hírt adtunk kiváló versenyeredményeiről. A 19 éves tehetség elsősorban matematikaversenyeken remekelt országos és nemzetközi szinten, illetve több fizikaversenyen is szép eredményeket ért el. Angolul kiválóan beszél, három éve letette a felsőfokú nyelvvizsgát.

Ágoston nagyon boldog, hogy elnyerte az ösztöndíjat, mert ennek köszönhetően tanulhat Cambridge-ben.

A világhírű egyetemen olyan magas a képzés díja, hogy azt egy átlag magyar család aligha tudná finanszírozni. Nagyon várja, hogy szeptember végén kiköltözzön Cambridge-be és megkezdje tanulmányait. Nagy álma, hogy matematikus legyen.

– Izgatottan és kíváncsian tekintek a jövőm elé. Nagyon más lesz minden. Már nagyon korán magával ragadott a matematika. Míg nálunk inkább az elméletre fókuszál az oktatás, Cambridge-en sokkal gyakorlatiasabb. Vannak barátaim, akik már kint tanulnak, sokat meséltek a képzésről – mondta Ágoston. – Szerencse, hogy barátaimtól hallottam az ösztöndíj lehetőségéről, így élni tudtam vele.

Török Ágoston a család kutyáival. Elmondta: nagyon boldog, hogy Cambridge-ben folytathatja tanulmányait az ösztöndíjnak köszönhetően. Beküldött fotó

Tavaly szeptemberben jelentkezett az egyetemre, decemberben volt a felvételi beszélgetés, mely a járvány miatt online zajlott. Önéletrajzot és tanári ajánlást kellett küldenie az egyetemnek. A dokumentumok magukban foglalták Ágoston szakmai felkészültségét, versenyeredményeit.

– Az online felvételi elbeszélgetésen a két professzor jelenlétében négy matematikai feladatot kellett megoldanom – számolt be Ágoston a történtekről. – Nem is annyira a megoldásokra voltak kíváncsiak, sokkal inkább arra, hogyan gondolkozom, hogyan kezdek hozzá a feladatok megoldásához.

Nem volt gondolkozási idő, azonnal kellett felelnem a kérdésekre. Szerencsére sikeresen helyt álltam.

Most júniusban volt két további felvételi vizsgájuk az interjús körön továbbjutók számára. Mindkétszer 12 nehéz feladat közül kellett hatot megoldani. Ehhez is segítséget kaptak a diákok a Nemzeti Tehetség Központtól.

Ágoston szeptember végén utazik Angliába, október elején kezdődik az egyetemi oktatás. Az ösztöndíj finanszírozza a képzést, a kollégiumi lakhatást, a tanév során három repülőutat haza és vissza a szigetországba, valamint megélhetési költséget is nyújt.

– Természetesen jár kötelezettséggel is az ösztöndíj, de ezek úgy érzem teljesíthetők. Az elvárt tanulmányi eredmények mellett havonta beszámolót kell írnom, önkéntes munkát kell végeznem a Nemzeti Tehetség Központban, amikor itthon vagyok – sorolja kötelezettségeit Ágoston.

Az ösztöndíjasoknak vállalniuk kell, hogy a finanszírozott évek számához igazodva néhány évet biztosan Magyarországon kell dolgozniuk.

Átlagban tízmilliós segítség

A program indulása óta eddig közel 1,3 milliárd forinttal támogatta az állam az ösztöndíjat nyert fiatalokat, ebből az új pályázóknak 250 millió forint volt a megítélt összeg. A mostani pályázaton az ösztöndíjasoknak ez átlagban 10,8 millió forintnyi támogatást jelent. A program fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök.