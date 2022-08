– Augusztus 20-a a magyar államiság legalapvetőbb, legmélyebb ünnepe, mely magában foglalja történelmünk 1000 évét. Ennyi viszontagságos évszázad után, a tatárok, törökök, labancok után is itt vagyunk. Ma is érdemes elolvasni Szent István intelmeit, melyek ma is érvényesek lehetnek. Például a tisztelet, az erő, a hit mind-mind azok az alapok, amelyek erőssé tették Magyarországot. A magyarság tudatot belénk kódolták. Most is kihívásokkal kell szembenéznünk. Korábban is sikerült legyőznünk a nehézségeket. Nem széthúzni kell, hanem összetartani. Erre mutatott jó példát Szent István