A Bajai Hajómalom Egyesület révén a halászati mini-skanzenben a város halászati múltjával ismerkedtek táborozó fiatalok. Az eseményen Györök Zoltán, a Rotary Club Baja elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy négy évvel ezelőtt fogalmazódott meg a nemzetközi tábor gondolata. Sarlós István, az akkori elnök már 2021-ben szeretett volna megszervezni, de a pandémia miatt csak idén tudták megvalósítani. A tábor meghirdetését követően gyorsan beteltek a helyek, összesen 16 fiatalt fogadtak. Közülük egy-egy fő az Amerikai Egyesült Államokból, Csehországból, Horvátországból, Izraelből, Írországból és Romániából érkezett. Olaszországból, Spanyolországból és Tajvanról három diák utazott a bajai táborba. A külföldi fiatalok mellett bajai diákok is részt vettek a programokban. A bajai Csincsák Balázsra hárultak a táborvezetői és tolmács feladatokat.

A sajtó nyilvános eseményen részt vett Nyirati Klára polgármester, aki köszöntötte a táborozókat és méltatta a szervezők munkáját.

Klara Ninevits Horvátországból elsőként érkezett a táborba, ahol remekül érezte magát.

– Kezdetben kicsit egyedül voltam, de tárt karokkal fogadtak.

A szervezés remek és kicsit sajnálom is azt, hogy ilyen hamar véget ért a tábor mert nagyon kedves embereket ismertem meg.

A város és a környék is nagyszerű. Szeretném tartani a kapcsolatot az új ismerősökkel – mondta a baon.hu-nak Klara Ninevits.

– Az első két nap Budapesten tartottunk városnézést, ezután érkeztünk Bajára. Volt egy Gemencet átölelő biciklitúránk, illetve volt több alkalommal fürdőzés a szabadstrandon, a zátonyokon is. Elmentünk Szekszárdra és Dávodra is a fürdőbe. A helyi turisztikai látványosságokat is bemutattuk. Baján kívül még Felsőszentivánra is ellátogattunk ahol megnéztük a szélmalmot. Eseménydús volt a hét, amit élveztek is a gyerekek – számolt be a történtekről na táborvezető Csincsák Balázs .

A táborozókat a Bajai Hajómalom Egyesület a Türr-kilátónál látta vendégül. Helyben sütött kenyérlángost kóstolhattak, akár olyat is, ami gluténmentes lisztből készült.