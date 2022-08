Az Eötvös József Főiskola pótfelvételt hirdet az idén szeptemberben induló képzéseire. A főiskolára jelentkezők az önköltséges mellett állami ösztöndíjas képzések közül is választhatnak. Pótfelvételire azok a diákok jelentkezhetnek, akiket az általános eljárás során nem vettek fel, vagy akik idén egyáltalán nem adtak be jelentkezést egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. A 150 éves múltú intézmény megújult környezetben, magas szakmai minőségben végzi a tanítók, óvodapedagógusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők képzését. A tanító és óvodapedagógus alapszakokhoz nemzetiségi német és horvát szakirány is választható, amely speciálisan a kisgyermekkori kétnyelvű és idegen nyelvi oktatásra készíti fel a leendő pedagógusokat. A gazdaság világa iránt érdeklődők gazdálkodási és menedzsment alapszakon szerezhetnek közgazdász diplomát. Az intézmény gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzést (FOSZK) is indít, melyre már 240 ponttól lehetőség van bekerülni, a képzést azoknak ajánlják, akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel. Az alapszakokra minimum 280 pont és emelt szintű érettségi szükséges. A pótfelvételi jelentkezés beadási határideje 2022 augusztus 5. éjfél. Jelentkezni kizárólag elektronikus úton a felvi.hu oldalon lehet. A főiskola teljes pótfelvételi képzéskínálatáról állami ösztöndíjas és önköltséges képzésekről egyaránt bővebb információ a www.ejf.hu oldalon található.