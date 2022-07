A sörversenyre tizenhét csapolt, kézműves sörrel neveztek be a sörfőzdék. Ezek közül a legjobbakat egy tíztagú zsűri bírálta el. Döntésük alapján a HopTop Sörfőzde IPA típusú söre lett az első. Második helyen az Ugar Sörfőzde Stórman névre keresztelt New England IPA söre végzett. Harmadik helyezett a házigazda Félegyházi Sörműhely meggyes söre lett – tudtuk meg Balogh Máté sörfőzőmestertől. Azt is elmondta, hogy

a fesztiválozók megkóstolhatták a Petőfi Emlékév alkalmából készített Szülőföldemen nevet viselő, limitált kiadású Petőfi-sörüket is, ami egy Bohemian Pils típusú szűrt láger. Az egyedi címkén, amit Rátkai Zsuzsanna félegyházi képzőművész alkotott meg, Petőfi arcképe és aláírása is megjelenik.

Bár a főszerepet idén is a sör kapta, bort is kóstolhattak a vendégek. Mégpedig a jászszentlászlói Nagy Péter és fiai borászat több ezeréves grúz eljárással, cserépedényben, azaz kvevriben érlelt borait. A különleges italokat és még különleges ételeket pedig úgynevezett Food Truck Show keretében kínálták.

A Sörfesztháza idén kiegészült a 10. Nemzetközi Zaporozsec Találkozóval, illetve az I. Veterán Kerékpár Kiállítással. Az érdeklődők huszonöt veterán járművet és számtalan több mint százéves kerékpárt is megcsodálhattak a fesztiválon.