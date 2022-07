Dr. Fülöp Tamás rektor szellemi-lelki útravalóval gazdag köszöntőt mondott.

– A történelem előtti ember is tudta már, hogy időtálló, tartós és értékes dolgokat csak úgy lehet létrehozni, ha az alkotást a tevékenység során, a teremtés szent és spirituális folyamatát egy kicsit magunk is megismételjük. És ha kreativitásunkkal, munkánkkal, szorgalmunkkal az öröklétet is megidézzük, segítségül hívjuk. Ezért is van szükségünk az újból és újból megtartott szertartásokra, az időtlenséget megidéző ismételt rítusokra. Egy ilyen felavatási, beavatási ceremónia az egyetemi diplomaátadó ünnepség is. Az év adott pillanatában, a tanév végén újra és újra megismételjük azt a szertartást, amely során végzett hallgatóinkat egy szűkebb közösség tagjává fogadjuk – mondta a rektor, hangsúlyozva:

több éves munkájuk és megszerzett tudásuk elismeréseként a végzettek egy olyan körbe tartoznak immár, mely nemcsak új kapukat nyit előttük, de felelősséget is ró rájuk.

Kiemelte, hogy e felelősség tudatában maguk is igyekeztek olyan szellemi, kulturális és infrastrukturális közeget teremteni az egyetemen, ami inspiráló környezetet biztosít a jól használható tudás és gyakorlat megszerzéséhez.

A köszöntők után a diplomák átadása következett.

A szenátus javaslata alapján címzetes egyetemi tanár címet adományoztak Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárigazgatója részére, valamint címzetes egyetemi docens címben részesült Miklay Gábor agrármérnök, a Szomor Mintagazdaság gazdaságvezetője.