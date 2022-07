– Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre? Mi hívta életre az egyesületet?

– Az élet úgy alakult akkoriban, hogy a településen megszűnt az idősek nappali ellátója, melyet én vezettem. Nemcsak jól ismertem, de meg is szerettem a helyi időseket, így semmiképpen sem szerettem volna elengedni a kezüket. Így jött az ötlet, hogy alapítsunk egy szervezetet, mely továbbra is felkarolja az idősebb generációt. A munkámat a kezdetektől önkéntes alapon, de annál nagyobb elhivatottsággal végzem.

– Milyen célokat tűztek ki?

– Egyrészt az alapítványunk kezdetektől működtet egy idősek klubját, melynek tagjaival hetente szerdánként, illetve havonta egy szombaton találkozunk és közös programokon veszünk részt. A helyet az önkormányzat biztosítja számunkra, melyért hálásak vagyunk. Emellett több programunkat is támogatják, valamint Füredi János polgármester magánemberként is kiemelt támogatónk. Patronáljuk a nem klubtag időseket is, látogatjuk a betegeket, egyedülállókat. Fontosnak tartjuk, hogy a magányosan élők se szigetelődjenek el a mindennapoktól, az embertársaiktól.

– Milyen a hangulat az egyesületen belül?

– Nagyszerű a közösségünk, olyanok vagyunk mint egy nagy család. Sajnos, az utóbbi években több társunkat is elvesztettük, mely mindannyiunkat nagyon mélyen megérintett. Arra is hangsúlyt fektetünk, hogy ápoljuk emléküket, kijárjunk a temetőbe.

– Egyedül tartja kézben az egyesület vezetését?

– Nagy segítségemre van Kozma Józsefné Icu, aki maga is már nyugdíjas korú, így jól átlátja az idősek helyzetét. Időt és energiát nem sajnálva mindig igyekszik segíteni az egyesület haladását, zökkenőmentes, jó működését. Az ő keze munkáját dicséri, hogy az elmúlt tíz évünk fotókkal és jegyzetekkel is dokumentálva van.