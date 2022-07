Dr. Bagó Zoltán jelezte: zavarja, hogy a napirend sürgősséggel került a grémium elé, holott az adófizetők 36 millió forintjáról szívesebben döntene úgy, hogy az előirányzatot jó előre megismerhetik a képviselők, illetve a bizottságok is áttárgyalhatják. A polgármester erre reagálva elmondta: a tavalyi Halott Pénz koncert reptéri szervezése közel ötven millió forintba került (pályázati segítséggel), és csak pár héttel előtte tudtak végleges döntést hozni róla, tehát ahhoz képest most nagyon időben terítékre került a fesztivál. Úgy véli, a kért 36 millió nem jelentős összeg a szekszárdi, illetve bajai népünnepélyek költségeihez viszonyítva, hiszen azokra 80-100 milliót is elköltenek a települési önkormányzatok. A KIKK igénylését végül kormánypárti többséggel megszavazta a testület, így zöld utat kapott a tervezett program.

Az EDDA Művek és a Kowalsky meg a Vega, valamint DJ Dominque és – az egyébként kalocsai kötődésű – Roberto Rios mellett nagy élménynek ígérkezik a Don't Stop The Queen emlékzenekar is, hiszen a legendás angol együttes slágerei új reneszánszukat élik a Bohém rapszódia című film óta. A tavalyi, kisebb volumenű fesztiválon kimaradt, de most visszatér a Paprikás Ételek Főzőversenye, amelynek – illetve a fentebb írtakon kívüli összes többi programnak – az Érsekkert ad majd otthont.