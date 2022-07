– A főzőversenyt minden évben megrendezzük, mert a jó ételek összehozzák az embereket. Ebben az évben pásztorételeket kellett készíteni. Tizenhat csapat nevezett. A bográcsokban kecske-, marha-, sertés- és birkapörkölt mellett kemény lebbencs és tarhonya, gulyás, illetve hajdúkáposzta rotyogott. A zsűri döntése alapján első helyezett lett az Abonyi Imre Lovas- és Fogathajtó Egyesület birkapörköltje. Második helyen végzett a 90-es évek csapata által készített kemény lebbencs. Harmadik helyezett lett Kun-Szabó Zsolt, aki birkapörköltet főzött.

A pásztorételek versenye mellett a házi sütemények versenyét is megrendezték. Az első díjat Bereczki Zsuzsanna kapros-túrós lepénye kapta, a második díjat Juhász Varga-Tóth Katalin narancsos-csokis szelete, a harmadik helyezettnek járó díjat a Bugaci Polgárőr Egyesület töltött barátfüle nevű desszertje nyerte. Különdíjat kapott Ónodi Norbert, aki vaddisznópörköltet főzött, és a Bugaci Polgárőr Egyesület csülökpörköltjéért.

Egy Varga Viktor által dedikált kötényt kapott az általános iskola dolgozóiból álló csapat, akik a versenyen kívül kemény lebbencset és kemény tarhonyát főztek, amiből bárki ingyen ehetett. A nagycsaládosok egyesülete pedig palacsintával kínálta a vendégeket.

A falunap állandó programját, a strandfocibajnokságot is megrendezték. Ugyancsak állandó program a kézműves-foglalkozás és a népi játszóház. Idén Lego-kiállítással és -építőversennyel is készültek a szervezők – sorolta Szabó László, aki azt is elmondta, hogy az extrém hőségre való tekintettel vizes játékokkal is készültek, így sikerült vízitekét és egy hatalmas felfújhatós medencét is felállítani, ahol vízibiciklizhettek is a kisebbek.