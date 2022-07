– Egy év teljesen kimaradt a találkozók sorából, tavaly pedig csak hazai motorosok vettek részt az eseményen – nyilatkozta hírportálunknak a főszervező, Ónodi Árpád, aki maga is nagy hódolója az oldalkocsis motoroknak. Sőt, felesége, dr. Ónodi Izabella is kitűnő sofőr, pedig az oldalkocsis motorokat egyáltalán nem könnyű vezetni, komoly tudást igényel – tudtuk meg Ónodi Árpádtól, aki azt is hozzátette, hogyha valaki egyszer kipróbálja, az biztosan beleszeret ebbe a csodálatos és ritka járműbe.

Megtudtuk, a félegyházi találkozóra mintegy száz oldalkocsis érkezett. Jöttek Hollandiából, Romániából, Lengyelországból, sőt még Litvániából is. De több mint száz szóló motoros is részt vett a háromnapos találkozón. Az első napon koncertekkel alapozták meg a hangulatot, a második napon már szakmai programok is voltak. Ezek fő témája természetesen az oldalkocsi-építés volt. A találkozó csúcspontja a szombati felvonulás, az oldalkocsis motorok szépségversenye, a flúgos futam, az oldalkocsis MotoCross-bemutató és az IZS Team kaszkadőr bemutatója volt – sorolta Ónodi Árpád, aki azért is tartja fontosnak az ilyen eseményeket, mert itt kortól, nemtől, nemzetiségtől függetlenül életre szóló barátságok köttetnek.

A találkozón a gyerekek éppúgy jól érezték magukat, mint a hetvenéves nagypapák. Sőt, az idősebb korosztály körében még nagyobb népszerűségnek örvendenek az oldalkocsik, hiszen korábban mindennapos használatban voltak ezek a járművek. Ma már nem gyártják az oldalkocsikat, ezeket mind kisüzemekben építik, egyedi készítésűek. Ezzel kapcsolatos volt az oldalkocsi-kiállítás is, ahol Tímár Csaba munkáit nézhették meg az érdeklődők. A nemzetközileg is elismert szakember 25 éve foglalkozik oldalkocsik gyártásával és felújításával – összegezte a találkozó részleteit Ónodi Árpád.